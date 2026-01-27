Juiz dos EUA ameaça chefe interino do ICE com prisão por desacato e ordena comparecimento ao tribunal

Reuters - O juiz principal do tribunal federal de Minnesota ordenou que o chefe interino do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) compareça ao tribunal na sexta-feira para explicar pessoalmente por que o órgão não cumpriu dezenas de ordens judiciais nas últimas semanas.

Em um documento apresentado na segunda-feira, o juiz-chefe Patrick Schiltz disse que o diretor interino do ICE, Todd Lyons, deve explicar por que ele não deve ser detido por desacato depois que sua agência não cumpriu o prazo para fornecer a um detento uma audiência de fiança.

"Este tribunal tem sido extremamente paciente com os réus, apesar de os réus terem decidido enviar milhares de agentes para Minnesota para deter estrangeiros sem fazer qualquer provisão para lidar com as centenas de petições de habeas corpus e outras ações judiciais que certamente resultariam", escreveu Schiltz. "A paciência do tribunal chegou ao fim."

O Departamento de Segurança Interna dos EUA, ao qual o ICE está subordinado, não estava imediatamente disponível para comentários nesta terça-feira.

Schiltz disse que cancelará a audiência de sexta-feira se o detento for libertado. O juiz, que atua em Minneápolis, foi nomeado para o cargo pelo ex-presidente republicano dos EUA George W. Bush.

A ordem de Schiltz foi dada em um momento em que os manifestantes reclamam das táticas do ICE para promover a repressão à imigração determinada pelo atual presidente norte-americano, Donald Trump.

Agentes do ICE atiraram e mataram dois cidadãos norte-americanos, Renee Good e Alex Pretti, em ações separadas de fiscalização em Minneápolis neste mês.