Após assassinatos cometidos pelo ICE, apoio à política migratória de Trump despenca nos Estados Unidos

247 - A aprovação da política de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para o nível mais baixo desde seu retorno à Casa Branca, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (26). A retração ocorre em meio à intensificação das operações federais e ao aumento das críticas após episódios letais envolvendo agentes de imigração durante protestos.

Os números fazem parte de uma pesquisa nacional realizada pelo instituto Ipsos em parceria com a agência Reuters, que ouviu eleitores antes e depois da morte de um segundo cidadão estadunidense em Minneapolis, no último sábado (24), durante confrontos entre manifestantes e agentes federais enviados pelo governo Trump.

Queda na aprovação após ações do ICE

De acordo com o levantamento, apenas 39% dos entrevistados aprovam a condução da política migratória pelo presidente dos Estados Unidos, queda em relação aos 41% registrados no início do mês. Já 53% afirmaram desaprovar a atuação do governo nessa área. No começo do mandato, a imigração era um dos principais trunfos políticos de Trump, com índices de aprovação superiores a 50%.

Trump venceu a eleição presidencial de 2024 prometendo um endurecimento histórico das deportações. Desde então, agentes federais de imigração passaram a atuar de forma ostensiva em diversas cidades, frequentemente utilizando equipamentos táticos e métodos que provocaram protestos e confrontos.

Mortes durante operações ampliam críticas

Em Minneapolis, autoridades do governo Trump acusaram o enfermeiro Alex Pretti, de 37 anos, de agredir agentes durante uma manifestação antes de ser morto a tiros por um deles. Essa versão oficial, no entanto, entrou em conflito com vídeos registrados por testemunhas. Semanas antes, na mesma cidade, a cidadã norte-americana Renee Good, também de 37 anos, foi morta durante uma operação federal de imigração.

Maioria diz que o ICE ultrapassou limites

A pesquisa aponta que 58% dos entrevistados consideram que os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) foram longe demais em suas ações. Outros 12% avaliam que as operações não foram suficientemente rigorosas, enquanto 26% classificam a repressão como adequada.

O recorte partidário mostra forte polarização: cerca de nove em cada dez democratas afirmaram que os agentes ultrapassaram limites, percentual que cai para dois em cada dez entre republicanos e para seis em cada dez entre eleitores independentes.

Impacto político preocupa republicanos

Vídeos de confrontos entre agentes federais e manifestantes, amplamente compartilhados nas redes sociais, geraram desconforto dentro do Partido Republicano. Parlamentares da sigla já enfrentam desgaste junto ao eleitorado por causa da alta dos preços às vésperas das eleições de meio de mandato, marcadas para novembro.

Em Minnesota, um dos principais pré-candidatos republicanos ao governo estadual, Chris Madel, anunciou a desistência da disputa nesta segunda-feira. Ele afirmou que a repressão migratória foi longe demais e tornou a eleição inviável para um candidato do partido.

Avaliação geral do governo segue em baixa

O índice de aprovação geral do presidente dos Estados Unidos caiu para 38%, igualando o menor patamar de seu atual mandato e recuando em relação à pesquisa anterior da Reuters/Ipsos, realizada em meados de janeiro.

Apesar da queda, Trump ainda apresenta desempenho superior ao de seu antecessor, o ex-presidente democrata Joe Biden, quando o tema é imigração. Segundo o levantamento, 37% dos entrevistados confiam mais no Partido Republicano para lidar com a questão, contra 32% que preferem os democratas. A pesquisa ouviu 1.139 adultos em todo o país e tem margem de erro de aproximadamente três pontos percentuais.