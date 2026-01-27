Agente do ICE tenta entrar em consulado do Equador nos EUA

247 - Um incidente envolvendo autoridades migratórias dos Estados Unidos gerou reação imediata do governo do Equador nesta terça-feira (27). Segundo a chancelaria equatoriana, um agente do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) tentou acessar as instalações do consulado do país em Minneapolis, no estado de Minnesota, no fim da manhã. As informações são do G1.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Equador, a tentativa de entrada foi impedida por funcionários da representação diplomática, que acionaram protocolos de emergência com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos equatorianos presentes no local.

Entrada foi impedida por funcionários do consulado

Em comunicado oficial, a chancelaria informou que a situação foi controlada sem registros de violência. A medida, segundo o governo equatoriano, teve como foco a proteção das pessoas que se encontravam no consulado no momento do ocorrido.

"Diante do ocorrido, a ministra das Relações Exteriores da República apresentou imediatamente uma nota de protesto à Embaixada dos Estados Unidos no Equador, para que atos dessa natureza não se repitam em nenhuma das repartições consulares do Equador nos Estados Unidos", afirmou o ministério.

Até a última atualização, o ICE não havia se pronunciado sobre o episódio, e o motivo da tentativa de entrada do agente no consulado equatoriano permanecia sem esclarecimento público.

Episódio ocorre em meio a operações do ICE e protestos

O caso ocorreu em um contexto de forte tensão em Minneapolis, onde operações federais de combate à imigração vêm sendo alvo de protestos. As ações do ICE na região têm provocado críticas após relatos de violência e mortes, o que levou autoridades locais a se posicionarem contra a presença intensificada de agentes federais.

Diante do cenário, a prefeitura de Minneapolis e o governo do estado de Minnesota solicitaram ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a retirada dos agentes do ICE da região.

Trump fala em reduzir presença de agentes em Minnesota

Nesta terça-feira, Trump afirmou que pretende "desescalar" a situação em Minnesota. Segundo o presidente dos Estados Unidos, houve orientação para a redução do número de agentes do ICE no local. De acordo com a imprensa norte-americana, integrantes do órgão devem deixar a região nos próximos dias, em meio às pressões políticas e sociais decorrentes das operações migratórias.