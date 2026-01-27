Cineasta Brian De Palma escala dois brasileiros em novo filme

247 - O novo longa-metragem do cineasta Brian De Palma contará com a participação de dois profissionais brasileiros de destaque. O fotógrafo Pedro Sotero e a figurinista Cláudia Kopke foram confirmados na equipe de Sweet Vengeance, filme produzido pela RT Features, do produtor Rodrigo Teixeira. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

A confirmação ocorreu durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, onde Rodrigo Teixeira participou de uma mesa dedicada à internacionalização do cinema brasileiro. No evento, o produtor falou sobre projetos recentes e futuros envolvendo parcerias internacionais.

Profissionais brasileiros com carreira consolidada

Pedro Sotero é conhecido por seu trabalho em Bacurau e Aquarius, ambos dirigidos por Kleber Mendonça Filho. O fotógrafo também esteve à frente da direção de fotografia de filmes brasileiros recentes como Baby, de Marcelo Caetano, e Propriedade, de Daniel Bandeira.

Cláudia Kopke, por sua vez, foi responsável pelos figurinos de Ainda Estou Aqui e de produções como Que Horas Ela Volta?, Tropa de Elite e Casa de Areia. Além do cinema, ela acumula trabalhos na televisão e em projetos ligados à cena musical independente.

Filmagens começam em maio

O envolvimento de profissionais brasileiros em Sweet Vengeance já havia sido mencionado no início do mês, em entrevista de Rodrigo Teixeira ao site The Film Stage, quando o projeto começou a ganhar repercussão internacional.

Brian De Palma, de 85 anos, prepara-se para iniciar as filmagens do novo longa em maio, em Portugal. O diretor é conhecido por títulos como Um Tiro na Noite, Carrie, a Estranha e Os Intocáveis.

Sweet Vengeance amplia o portfólio internacional de Rodrigo Teixeira, que produziu recentemente o filme de Walter Salles vencedor do primeiro Oscar do Brasil. O produtor também esteve à frente de obras como Me Chame Pelo Seu Nome, A Bruxa e Armageddon Time.