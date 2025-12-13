Clemente, dos Inocentes e da Plebe Rude, passa por cirurgia cardíaca após mal-estar em show

247 - O cantor e guitarrista Clemente Tadeu Nascimento, de 62 anos, um dos principais nomes do punk rock brasileiro, passou por uma cirurgia cardíaca de emergência após sentir um mal-estar momentos antes de um show em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O episódio ocorreu na noite de quinta-feira (11), quando o artista precisou ser levado às pressas para a Santa Casa da capital sul-mato-grossense, antes mesmo de subir ao palco.

As informações foram divulgadas em uma nota oficial assinada pela família do músico e pelas bandas Inocentes e Plebe Rude, das quais Clemente faz parte. Segundo o comunicado, após exames médicos realizados ainda durante a internação, a equipe decidiu pela realização imediata de um procedimento no coração, concluído na tarde de sexta-feira (12).

Em nota conjunta, a família e os grupos musicais relataram o ocorrido de forma objetiva: "A família Nascimento, o Inocentes e a Plebe Rude informam que na noite de ontem 11/12, em Campo Grande/MS, momentos antes de um show, Clemente Nascimento sentiu um mal estar e precisou ser internado na Santa Casa da cidade".

O boletim médico divulgado posteriormente indica evolução positiva no quadro clínico do artista. De acordo com o informe, Clemente foi desentubado, encontra-se consciente, consegue conversar brevemente com familiares e permanece sob observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde é considerado estável, e ele segue em recuperação.

Ainda no comunicado oficial, familiares e integrantes das bandas agradeceram as manifestações de solidariedade recebidas desde a divulgação do caso e fizeram um apelo ao público: "Pedimos compreensão e privacidade neste momento e agradecemos sinceramente todas as manifestações de apoio e energias positivas. Novas informações serão divulgadas assim que possível".

Fundador da banda Inocentes, criada em 1981, Clemente também integra a Plebe Rude desde 2004, grupo formado em Brasília nos anos 1980 e referência do rock nacional. Sua trajetória é marcada por forte influência na cena punk brasileira, tanto como músico quanto como compositor e produtor.