Crescem os rumores de show de Britney Spears em Copacabana

247 - A possibilidade de Britney Spears se apresentar em um megashow gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, movimentou a internet nesta segunda-feira (26). Nas últimas 24 horas, dados do Google Trends indicaram um crescimento expressivo nas pesquisas relacionadas ao nome da cantora, impulsionadas por rumores de que ela poderia ser a atração principal do projeto “Todo Mundo no Rio” em 2026, iniciativa que já levou milhões de pessoas à orla carioca nos últimos anos.

O evento, promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com patrocinadores, ganhou projeção internacional após trazer Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. Com a expectativa em torno do anúncio oficial do próximo headliner, fãs brasileiros passaram a apontar Britney Spears como o nome mais forte nos bastidores, alimentando debates intensos nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter).

A especulação ganhou força após sinais recentes envolvendo a própria artista. Em janeiro, Britney Spears fez uma publicação que reacendeu a esperança de um retorno aos palcos, depois de anos afastada. “Nunca mais me apresentarei nos Estados Unidos por motivos extremamente delicados, mas espero estar sentada num banquinho, com um coque e uma rosa vermelha nos cabelos, me apresentando com o meu filho...”, escreveu a cantora, em mensagem que foi amplamente compartilhada e interpretada como um aceno aos fãs.

Outros indícios também passaram a ser associados ao possível show no Brasil. Parris Goebel, coreógrafa e diretora criativa dos shows de Lady Gaga no Coachella e em Copacabana, publicou em seus stories um vídeo de Britney Spears e, logo depois, imagens que remetiam às cores da bandeira brasileira. Em seguida, Fernando Alonso, da agência África Creative — responsável pelo comercial de Madonna para os 100 anos do Itaú — compartilhou uma performance da cantora acompanhada de um emoji da bandeira do Brasil.

Caso a apresentação se confirme, o show marcaria o retorno de Britney Spears aos palcos após quase uma década. A última turnê da artista foi “Piece of Me”, encerrada em 2018, e sua última passagem pelo Brasil ocorreu em 2011. Entre os fãs, a expectativa também se conecta a rumores sobre um novo álbum da cantora, que estaria previsto para setembro, o que aumentaria ainda mais o simbolismo de um possível espetáculo em Copacabana.

Nas redes sociais, as reações se dividem entre entusiasmo e ceticismo. Enquanto parte do público acredita em um anúncio iminente, outros lembram do longo período de afastamento da artista e adotam cautela diante das especulações. Ainda assim, o histórico recente do projeto “Todo Mundo no Rio” reforça o impacto do evento: Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas em 2024, e Lady Gaga superou a marca com um público estimado em 2,5 milhões em 2025, consolidando Copacabana como palco de grandes momentos da música pop mundial.