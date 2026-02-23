É NÓIS NA FITA: Formação audiovisual para jovens da periferia chega à Mostra de Encerramento de 2025

Por Andrea Trus (247) - A Mostra de Encerramento do ciclo formativo de 2025 do É NÓIS NA FITA será realizada no próximo dia 28 de fevereiro, às 11h, no CineSesc, em São Paulo. A entrada é gratuita. A programação inclui 11 curtas-metragens produzidos por jovens de todas as regiões da cidade: oito filmes de ficção exibidos presencialmente e três documentários disponíveis na mostra online, que vai de 28 de fevereiro a 10 de março no site do projeto.

O É NÓIS NA FITA foi criado em 2014 como um projeto gratuito de formação audiovisual para jovens de baixa renda da periferia de São Paulo, com idades entre 15 e 20 anos. Com cursos que combinam capacitação técnica, desenvolvimento autoral e formação crítica, o projeto democratiza o acesso ao cinema, fortalece identidades culturais locais e promove a inserção de novos profissionais no mercado audiovisual.

Em entrevista ao programa Rolé Cultural, a coordenadora Eliana Fonseca, o produtor João Bley e o realizador e ex-aluno Kelvin Andrade destacaram o impacto do projeto, que já atendeu mais de 1.700 estudantes em diferentes atividades ao longo de 13 anos, incluindo cursos, oficinas, palestras e mostras. Em seus seis primeiros anos, até 2019, o projeto realizou 33 cursos com cerca de 800 alunos, resultando em 65 curtas-metragens, muitos exibidos e premiados em festivais nacionais e internacionais. No total, já são mais de 120 curtas produzidos e mais de 80 atividades realizadas.

Para mais informações sobre o projeto e a mostra, clique aqui.