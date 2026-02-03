Enredo sobre Lula leva novos públicos e veteranos de volta à Sapucaí

247 - O ensaio da Acadêmicos de Niterói terminou por volta das 22h, mas o coro dos foliões seguiu ecoando na quadra, transformando um antigo jingle de campanha em refrão carnavalesco. Aberto ao público, o encontro reuniu integrantes da escola, estreantes no samba e idosos que decidiram retornar à Sapucaí depois de décadas, motivados pelo enredo que homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo reportagem publicada pela Folha de S.Paulo, trata-se da primeira vez que um presidente em exercício é o tema central de um enredo no Grupo Especial do Carnaval carioca. Outros chefes do Executivo já foram lembrados em anos anteriores, como Getúlio Vargas (1882-1954), homenageado pela Portela nos anos 2000, mas sempre fora do mandato.

Para evitar questionamentos sobre propaganda eleitoral antecipada, a escola adotou cuidados específicos. Um grupo de advogados passou a auxiliar na elaboração do enredo, e os integrantes receberam orientação para se limitarem exclusivamente ao samba-enredo, em razão das eleições previstas para outubro.

O tema despertou a curiosidade de pessoas que nunca haviam frequentado uma quadra de escola de samba. A servidora pública Luiza Moretzsohn, 60, do município de Tramandaí (RS), estava de férias no Rio de Janeiro e decidiu participar do ensaio acompanhada dos pais, ambos com 89 anos. “Em função do enredo e por ser apaixonada pelo Lula, vim conhecer a escola. Não vou conseguir desfilar, infelizmente, mas estou de férias e aproveitei para assistir ao ensaio”, afirmou. Ela acrescentou: “É a primeira vez que estou em uma quadra de samba e estou adorando o enredo. Ele conta a história de um brasileiro que nasceu na pobreza e chegou onde chegou e que, se Deus quiser, irá para o quarto mandato”.

Também houve retorno de quem já conhece bem a avenida. Paulo Pimentel, 77, afastado da Sapucaí há cerca de 20 anos, decidiu voltar acompanhado de um grupo de dez amigos. Questionado sobre o motivo, foi direto: “Por causa do Lula, claro. Vou desfilar em uma ala. A maior biografia da história do país tem que ser homenageada”. Pimentel afirmou ainda que ajudou a fundar o PT em São Paulo e avaliou que não houve governo melhor.

Durante o ensaio, o apoio ao presidente aparecia em detalhes visuais. Alguns integrantes usavam óculos com estrelas vermelhas, além de leques e camisetas com o rosto de Lula. A baiana Vera Quintanilha, 52, avaliou que “a homenagem é digna, já que Lula ajudou muito os pobres”. Já Ângela Lobo, 73, também da ala de baianas, disse ser “gratificante saber que está participando de um enredo em homenagem ao Lula”.

Na avaliação de Ângela, o sucesso da escola é certo. “Até pelo refrão fácil de cantar e porque todo brasileiro deveria torcer pelo país e pelo presidente que sempre fez de tudo para diminuir a desigualdade. ‘Tem filho de pobre virando doutor’, isso é formidável. Eu adoro”, disse, cantando um trecho do samba.

Integrante da bateria, Ricardo Sampaio, 37, afirmou que Lula conquistou seu coração e seu voto pelo posicionamento adotado diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O ensaio também contou com a presença do trompetista Fabiano Leitão, conhecido por tocar a marcha fúnebre durante entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai desfilar em uma ala e disse ter sido convidado pelo presidente da escola, Wallace Palhares, professor de história.

“O Wallace Palhares é um professor que está mudando a história do Carnaval do Brasil. Vamos falar sério: um cidadão que tirou o Brasil duas vezes do mapa da fome, por que nunca foi homenageado até hoje? Um professor de história está corrigindo o rumo da história”, afirmou o músico, enquanto segurava o trompete.Com o enredo Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil, a Acadêmicos de Niterói pretende retratar a trajetória de vida do presidente, desde a infância em Pernambuco até a mudança para São Paulo e a atuação sindical, sem aprofundar a carreira política. Lula ainda não confirmou presença no desfile, mas existe a possibilidade de acompanhar a apresentação em um camarote da prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD).