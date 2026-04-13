Estrelas de cinema reagem ao acordo entre Paramount e Warner

Reuters - Mais de 1.000 cineastas, atores e profissionais do setor assinaram uma carta aberta em oposição à proposta de fusão de US$110 bilhões da Warner Bros Discovery com a Paramount Skydance, alertando que ela reduziria a concorrência e aprofundaria a consolidação no setor de mídia dos EUA.

Atores como Jane Fonda, Joaquin Phoenix e Mark Ruffalo estão entre os signatários da carta, que afirma que a fusão resultará em menos oportunidades para os criadores, pressão sobre os empregos em todo o ecossistema de produção, custos mais altos e menos opções para o público.

A Paramount e a Warner Bros não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A carta, divulgada nesta segunda-feira, afirma que ondas anteriores de consolidação já colocaram o setor sob pressão, reduzindo o número de filmes produzidos e lançados e estreitando a gama de histórias que recebem financiamento e distribuição.

A combinação proposta entre a Paramount e a Warner Bros reuniria dois dos maiores estúdios e bibliotecas de conteúdo de Hollywood e uniria as plataformas de streaming Paramount+ e HBO Max. As empresas estão planejando reunir seus serviços de streaming em uma única plataforma.

"A carta ajuda a galvanizar os oponentes do acordo e a uni-los em torno de uma causa comum", disse o analista sênior da Emarketer, Ross Benes. "Mas é improvável que a carta em si contribua para que o acordo seja barrado."

Espera-se que os órgãos reguladores dos EUA e da Europa examinem o acordo, avaliando seu impacto sobre os consumidores e a comunidade criativa. O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, disse que o Estado está investigando a transação e será "vigoroso" em sua análise.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese, em Bengaluru)