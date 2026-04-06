Paramount negocia apoio de fundos da Arábia Saudita para aquisição da Warner

Reuters - A Paramount Skydance está em negociações para garantir compromissos de investimento em capital de quase US$ 24 bilhões de três fundos soberanos liderados pela Arábia Saudita, com o objetivo de apoiar a aquisição da Warner Bros. Discovery, informou o Wall Street Journal no domingo.

A gigante do entretenimento dos Estados Unidos anunciou em fevereiro que chegou a um acordo para comprar sua concorrente em um negócio avaliado em US$ 110 bilhões, com valor de capital de US$ 81 bilhões, cuja conclusão é esperada para o terceiro trimestre.

A fusão reuniria grandes estúdios e redes como CNN e CBS, permitindo uma competição mais intensa em um cenário em que o streaming vem afastando o público da televisão linear tradicional.

Para viabilizar a operação, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) concordou em aportar cerca de US$ 10 bilhões, segundo o WSJ, que citou fontes familiarizadas com o assunto.

Outros investidores devem incluir a Autoridade de Investimento do Catar e a L'imad Holding, de Abu Dhabi, ainda de acordo com o jornal.

O PIF, a Autoridade de Investimento do Catar e a L'imad Holding não responderam aos pedidos de comentário enviados pela Reuters fora do horário comercial. A Paramount também não quis comentar.

Os investidores do Golfo não terão direito a voto na nova entidade formada pela Paramount e pela Warner, segundo o WSJ.

Executivos da Paramount não esperam que a participação desses fundos leve a uma revisão por parte do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos ou da Comissão Federal de Comunicações, informou o jornal.