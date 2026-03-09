Trump comprou títulos da Netflix e da Warner Bros no auge da disputa com a Paramount

Reuters — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comprou mais de US$ 1,1 milhão em títulos da Netflix nos últimos três meses, enquanto a empresa de streaming disputava sem sucesso com a Paramount Skydance a aquisição da Warner Bros Discovery, segundo documentos de divulgação do governo.

De acordo com os registros, Trump adquiriu mais de US$ 500 mil em títulos da Netflix em duas transações realizadas entre 12 e 16 de dezembro e mais de US$ 600 mil em outras duas operações feitas em 2 e 20 de janeiro. A Casa Branca divulgou apenas uma faixa de valores, e não os montantes exatos, indicando que as compras totalizaram entre pouco mais de US$ 1,1 milhão e US$ 2,25 milhões.

As aquisições ocorreram enquanto o presidente republicano e autoridades regulatórias de seu governo criticavam a Netflix publicamente, levantando dúvidas sobre se o acordo resistiria a análises antitruste e pressionando a empresa a demitir a integrante do conselho Susan Rice, ex-assessora do ex-presidente democrata Barack Obama.

Não está claro se Trump teve lucro ou prejuízo com os títulos da Netflix, que pagam juros de 5,375% e vencem em novembro de 2029, já que o registro não informa se ou quando os papéis foram vendidos.

Trump, assim como outros presidentes dos Estados Unidos, é isento das leis de conflito de interesses que proíbem outros funcionários do Poder Executivo de investir em empresas que tenham negócios com o governo. Acredita-se que ele tenha comprado os títulos por meio de um fundo administrado por seus filhos.

"Os ativos do presidente Trump estão em um fundo administrado por seus filhos", disse a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly. "Não há conflitos de interesse."

O acordo, que teria deixado a empresa combinada com cerca de US$ 85 bilhões em dívidas, imediatamente pressionou os títulos da Netflix. Eles estavam sendo negociados entre US$ 1,03 e US$ 1,04 por dólar quando Trump os comprou em 12 e 16 de dezembro e entre US$ 1,04 e US$ 1,03 por dólar em sua segunda rodada de compras, em 2 e 20 de janeiro, segundo dados compilados pela LSEG.

Os papéis foram recentemente negociados a US$ 1,04 por dólar em 26 de fevereiro, um dia antes de a Netflix retirar sua proposta pela Warner Bros, mas desde então voltaram a cerca de US$ 1,03 por dólar na sexta-feira.

Trump também comprou entre US$ 500.002 e US$ 1 milhão em títulos da Warner Bros em duas operações realizadas em 12 e 16 de dezembro. Na época da compra, eles eram negociados a 91,75 e 92 centavos por dólar e agora valem 95 centavos por dólar. Caso ele tenha mantido esses papéis, eles estariam atualmente em valorização.

Trump começou a questionar a viabilidade da fusão com a Netflix poucos dias depois de ela ser anunciada, em 5 de dezembro, dizendo a repórteres que a concentração de poder de mercado "poderia ser um problema".

A Paramount, comandada pelo filho do aliado de Trump e megadoador republicano Larry Ellison, tornou pública sua oferta hostil de aquisição em 8 de dezembro, iniciando uma disputa entre as duas empresas. Ellison garantiu pessoalmente mais de US$ 40 bilhões, apoiados por suas ações da Oracle, para ajudar a concluir o negócio.

A Netflix abandonou a disputa após a Paramount apresentar uma oferta vencedora de US$ 110 bilhões há cerca de duas semanas. A operação da Paramount será financiada por US$ 39 bilhões em novas dívidas fornecidas pelo Bank of America, Citigroup e Apollo, segundo anúncio das empresas em 27 de fevereiro.

As divulgações mais recentes do Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos, datadas de 27 de fevereiro, foram publicadas online na semana passada.

Trump, investidor do setor imobiliário, já declarou mais de US$ 1 bilhão em ativos em formulários anteriores. Ele mantém interesses comerciais que incluem criptomoedas, clubes de golfe e acordos de licenciamento. Investimentos de Trump em empresas supervisionadas por seu governo podem levantar preocupações éticas.