Compra da Warner pela Netflix “pode ser um problema”, diz Trump

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo (7) a compra da Warner pela Netflix. Trump declarou que pretende acompanhar de perto a transação e alertou que o negócio “pode ser um problema” para a concorrência no setor de mídia e entretenimento. A operação envolve ativos como HBO, CNN e o tradicional estúdio de cinema Warner Bros.

Trump falou sobre o tema em entrevista a jornalistas no domingo (7), dois dias após o anúncio do acordo preliminar, feito na sexta-feira (5). O presidente sinalizou que vai interferir no processo de análise da compra, que ainda depende de aval de órgãos reguladores nos Estados Unidos e em outras jurisdições.

Na conversa com a imprensa, Donald Trump afirmou que pretende participar diretamente das discussões sobre a operação. “Estarei envolvido nessa decisão. Isso precisa passar por todo um processo e veremos o que acontece”, disse o republicano. Em seguida, reforçou a preocupação com a concentração de mercado: “Mas é uma grande fatia de mercado. Pode ser um problema.”

Para o presidente dos Estados Unidos, a Netflix já ocupa uma posição dominante entre as plataformas de streaming. Ele argumentou que, com a incorporação dos ativos da Warner Bros. Discovery, esse poder econômico ficaria ainda maior. De acordo com o relato, Trump avaliou que a empresa de streaming já detém “uma participação de mercado muito grande e, quando eles tiverem a Warner Bros., essa participação sobe muito”.

Trump se reuniu recentemente com Ted Sarandos, copresidente executivo da Netflix, em meio às negociações que culminaram na oferta vencedora pelos ativos da Warner. O encontro reforçou a atenção do governo norte-americano em relação ao movimento de consolidação no setor, que envolve gigantes globais da mídia e do entretenimento.

Os impactos políticos das declarações do presidente já aparecem em indicadores de mercado. A plataforma de apostas Polymarket registrou queda nas projeções de conclusão do negócio após as falas de Trump. As chances de a Netflix finalizar a compra da Warner até o fim de 2026 recuaram para 23%. Antes da intervenção pública do líder norte-americano, o percentual havia alcançado 60%.

No acordo, a Netflix se comprometeu a adquirir os estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming da Warner por valores estimados entre US$ 72 bilhões (cerca de R$ 381,2 milhões) e US$ 83 bilhões (R$ 438 bilhões). A proposta prevê pagamento entre US$ 28 e US$ 30 por ação, quase todo o montante em dinheiro, e inclui uma multa de US$ 5 bilhões caso os órgãos reguladores vetem a transação. A oferta superou a de outros grupos interessados, como Paramount Skydance e Comcast, que disputavam partes específicas da companhia.

Se confirmada, a operação colocará sob controle da Netflix um dos catálogos mais tradicionais de Hollywood. A gigante do streaming ampliará significativamente sua capacidade de produção e distribuição de conteúdo, ganhando acesso a um vasto acervo de filmes e séries, além de franquias globais como Harry Potter e O Senhor dos Anéis.

O avanço da negociação, no entanto, gera apreensão entre investidores e analistas. Há dúvidas sobre a capacidade da Netflix de integrar e administrar uma empresa do porte da Warner Bros. Discovery, ao mesmo tempo em que mantém seu próprio crescimento. Especialistas também apontam que a operação deverá enfrentar obstáculos relevantes na legislação antitruste, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.

A transação daria à Netflix o controle direto de um concorrente que, por meio da HBO Max, reúne quase 130 milhões de assinantes em diferentes mercados. A Warner Bros. Discovery é hoje uma multinacional de mídia e um conglomerado de entretenimento formado a partir da fusão entre WarnerMedia e Discovery Inc., concluída em abril de 2022.