Netflix anuncia compra da Warner Bros por US$ 72 bilhões

247 - A Netflix anunciou nesta sexta-feira (5) a compra dos estúdios de TV e cinema e da divisão de streaming da Warner Bros Discovery por US$ 72 bilhões, segundo a agência Reuters. A negociação encerra uma disputa que se estendeu por semanas e recoloca um dos mais tradicionais grupos de Hollywood sob o controle da empresa que revolucionou o mercado de streaming.

A oferta da Netflix — cerca de US$ 28 por ação — superou a proposta da Paramount Skydance, que havia oferecido quase US$ 24 por ação para adquirir toda a companhia, incluindo unidades que deverão ser separadas em um novo negócio. Na véspera, as ações da Warner Bros Discovery fecharam a US$ 24,50, avaliando a empresa em aproximadamente US$ 61 bilhões.

A incorporação de franquias de grande apelo mundial, como Game of Thrones, DC Comics e Harry Potter, representa um marco para o setor e amplia a força competitiva da Netflix diante de rivais como Disney e Paramount. O co-CEO da plataforma, Ted Sarandos, celebrou o acordo ao afirmar: “Juntos, podemos oferecer ainda mais do que o público ama e ajudar a definir o próximo século de narrativas”.

Especialistas apontam que a Netflix busca assegurar direitos de longo prazo sobre produções de grande impacto e diminuir sua dependência de estúdios externos, ao mesmo tempo em que diversifica sua atuação para segmentos como games. Apesar disso, a operação deve enfrentar forte escrutínio de autoridades antitruste nos Estados Unidos e na Europa, já que coloca o maior serviço de streaming global no comando de um concorrente com quase 130 milhões de assinantes e proprietário da HBO Max.

A Paramount — liderada por David Ellison e com vínculos com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — questionou o processo de venda em carta enviada nesta semana, alegando tratamento preferencial à Netflix durante a negociação.

Para reduzir preocupações sobre concentração de mercado, a Netflix argumentou nas discussões que uma eventual integração de sua plataforma com a HBO Max poderia resultar em preços mais baixos para consumidores, conforme apurado pela Reuters. A empresa também garantiu à Warner Bros Discovery que continuará lançando produções do estúdio nos cinemas, gesto que tenta afastar receios de que a operação possa diminuir a oferta de filmes nas salas.

O acordo, estruturado em dinheiro e ações, prevê que cada acionista da Warner Bros Discovery receba US$ 23,25 em espécie e cerca de US$ 4,50 em ações da Netflix, valorando os papéis da Warner em US$ 27,75 cada. Considerando dívidas, a transação chega a US$ 82,7 bilhões. No pré-mercado, as ações da Netflix caíam quase 3%, enquanto a Paramount recuava 2,2%.

A conclusão da compra depende da cisão da unidade global de canais, Discovery Global, que será transformada em empresa independente no terceiro trimestre de 2026. A Netflix estima economizar entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões anuais a partir do terceiro ano após a integração total das operações.