Weg obtém aval do Cade para adquirir fatia da Tupinambá Energia

247 - A negociação entre a Weg e a Tupinambá Energia avançou após a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizar, sem imposição de condições, a compra de participação na empresa.

A aprovação permite que a Weg assuma 54% do capital social da Tupinambá Energia — fatia atualmente detida pela Bioenergia Barra. O acordo, anunciado em outubro, movimenta R$ 38 milhões e envolve uma empresa especializada em softwares e serviços para gestão de redes de recarga de veículos elétricos.

No processo enviado ao Cade, a Weg afirmou que a transação “reforça o seu compromisso em oferecer uma solução completa para o mercado de recarga elétrica, unindo hardware, software, suporte e serviços digitais avançados”. A companhia acrescentou que, ao integrar as plataformas, ampliará sua capacidade de conectar usuários a provedores de recarga, contribuindo para facilitar o acesso à infraestrutura e impulsionar a mobilidade elétrica sustentável no país.

A atual controladora da Tupi destacou que a operação “reflete seu interesse em concentrar-se em suas atividades principais”, sinalizando uma reorientação estratégica de portfólio.