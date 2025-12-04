Faturamento da indústria eletroeletrônica avança 4% em 2025

247 - A indústria elétrica e eletrônica deve encerrar 2025 com faturamento de R$ 270,8 bilhões, resultado que representa um crescimento real de 4% em relação ao ano anterior, já descontada a inflação medida pelo IPP.

Nos primeiros dados divulgados nesta terça-feira (28), o desempenho do setor foi atribuído principalmente à mudança no perfil de consumo, marcado pela busca crescente por equipamentos mais sofisticados e com maior incorporação tecnológica. Durante entrevista coletiva, o presidente da entidade setorial, Humberto Barbato, detalhou os fatores que influenciaram o aumento do faturamento.

Apesar do avanço financeiro, a produção física apresentou retração. Informações compiladas pelo setor indicam queda de 1,4% na produção industrial em 2025, com redução de 0,8% na área elétrica e de 2% no segmento eletrônico. A utilização da capacidade instalada permaneceu estável em 78%.

Barbato destacou que o aumento do faturamento foi impulsionado por produtos de maior valor agregado. “O consumo está mais direcionado para equipamentos com mais recursos, mais tecnologia e, portanto, com preços mais elevados”, afirmou. Ele observou que o desempenho poderia ter sido melhor caso o avanço em tecnologia tivesse sido acompanhado por crescimento no volume de vendas.

O mercado de trabalho registrou crescimento moderado, com alta de 1% no total de empregados, que chegou a 288 mil trabalhadores, cerca de 3,5 mil a mais que no fim de 2024. Já os investimentos tiveram um salto de 9%, passando de R$ 4,3 bilhões para R$ 4,7 bilhões em 2025.

Para Barbato, o comportamento do setor superou as previsões iniciais. “O ano surpreendeu positivamente, mesmo diante de um cenário desafiador”, afirmou. Ele reforçou ainda que áreas como data centers e inteligência artificial ampliam a demanda por soluções de ponta: “O crescimento no faturamento pode ser explicado pela mudança no perfil de consumidor que tem buscado produtos mais sofisticados e novas tecnologias”.

Projeções para 2026

As expectativas para 2026 apontam continuidade no ritmo de crescimento. O faturamento previsto é de R$ 289 bilhões, o que representa alta real de 3% sobre 2025. Após a queda registrada neste ano, a produção física deve avançar 2% em 2026.

Também há previsão de aumento no número de trabalhadores, que pode atingir 292 mil até o fim de 2026. A utilização da capacidade instalada deve oscilar de 78% para 77%. Os investimentos projetados somam R$ 5 bilhões, alta de 7%.

O setor igualmente projeta alta de 3% nas exportações e avanço de 4% nas importações, mantendo o comércio exterior como vetor importante do desempenho da indústria eletroeletrônica.