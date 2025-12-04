Uso de cartões sobe e alcança 35,3% do PIB no 3º trimestre

247 - O uso de cartões no país avançou de forma significativa no terceiro trimestre, quando as transações com crédito, débito e pré-pagos representaram 35,3% do Produto Interno Bruto (PIB). O percentual ficou 1 ponto acima do registrado no mesmo período do ano passado, indicando maior presença dos meios eletrônicos de pagamento na economia brasileira.

Os dados mostram que o cartão de crédito segue liderando o movimento, com participação equivalente a 24,6% do PIB, um avanço de 1,7 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2024. No consumo das famílias, os cartões ganharam ainda mais espaço: responderam por 55,7% das compras, aumento de 2,2 pontos percentuais em 12 meses. Somente o crédito alcançou 38,8% dessas operações, crescimento de 3,1 pontos percentuais.

Entre julho e setembro, o valor total movimentado por cartões atingiu R$ 1,1 trilhão, expansão anual de 10,5%. No período, foram realizadas 12,1 bilhões de transações, consolidando o uso desses instrumentos como parte essencial da rotina financeira dos brasileiros.

No mesmo trimestre, o PIB brasileiro somou R$ 3,2 trilhões, com leve alta de 0,1% frente ao segundo trimestre, reforçando o cenário de estabilidade da atividade econômica.