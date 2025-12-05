James Cameron vê risco na compra da Warner pela Netflix: "desastre"

247 - O diretor James Cameron classificou como um “desastre” a decisão da Netflix de adquirir a Warner Bros. Discovery, declaração feita durante entrevista ao podcast The Town, conduzido por Matt Belloni. As falas foram dadas em novembro, antes de a operação ser confirmada na sexta-feira (5), e já refletiam preocupações sobre os rumos da indústria audiovisual.

Ao comentar as possibilidades de compra, o diretor afirmou preferir outra solução para o futuro do estúdio: “Acho que a Paramount seria a melhor escolha. A Netflix seria um desastre. Desculpe, Ted [Sarandos], mas poxa.”

Cameron ainda criticou a posição do diretor executivo da Netflix, que já declarou que os filmes de sala de cinema estariam “mortos”. Para o cineasta, a estratégia da plataforma — que lança seus longas no circuito apenas pelo período mínimo exigido para concorrer ao Oscar — compromete a essência da experiência cinematográfica. “É isca para trouxas. ‘Vamos lançar o filme por uma semana ou 10 dias. Vamos nos qualificar para o Oscar.’ Veja bem, eu acho isso fundamentalmente podre”, afirmou.

Ele também defendeu que apenas produções lançadas amplamente nas salas de cinema deveriam disputar a principal premiação de Hollywood. “Um filme deve ser feito como um filme para o cinema, e um Oscar não significa nada para mim se não significa cinema. Acho que eles foram cooptados, e acho isso horrível.” Segundo Cameron, a Netflix só deveria competir “se lançar o filme em 2.000 cinemas durante um mês, em uma distribuição significativa”.

A operação anunciada na sexta-feira (5) avalia a compra da Warner Bros. Discovery e do serviço HBO Max em US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas. A conclusão depende do desmembramento da divisão de TV a cabo da Warner, previsto para ser finalizado até o terceiro trimestre de 2026. Com o negócio, a Netflix amplia seu alcance como líder global do streaming e assume o controle de franquias de grande valor comercial, que vão de super-heróis a sagas literárias, produções de fantasia, animações clássicas e sitcoms icônicas.