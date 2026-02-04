Trump diz que ficará fora de disputa entre Netflix e Paramount pela Warner Bros

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (4) que ficará fora da disputa entre a Netflix e a Paramount Skydance pela Warner Bros Discovery, revertendo posição adotada no fim do ano passado, quando disse que participaria da análise do acordo.

"Eu não estive envolvido", disse Trump em entrevista à NBC News.

Trump afirmou que foi procurado pelos dois lados, mas decidiu não intervir e deixar o caso nas mãos do Departamento de Justiça.

"Preciso dizer que, acho, sou considerado um presidente muito forte. Fui procurado pelos dois lados. São dois lados, mas decidi que não devo me envolver. O Departamento de Justiça vai lidar com isso."

Em dezembro, Trump havia dito que teria participação na decisão sobre a possível fusão entre Netflix e Warner Bros, afirmando a repórteres que a fatia de mercado de uma empresa combinada poderia gerar preocupações.

"Vou me envolver nessa decisão", disse na ocasião.

Netflix e Paramount Skydance disputam a Warner Bros por causa de seus estúdios de cinema e televisão, sua extensa biblioteca de conteúdo e franquias.

A Netflix propôs adquirir a Warner Bros Discovery por US$ 82,7 bilhões. O Departamento de Justiça dos EUA analisa essa proposta e também uma oferta concorrente e hostil da Paramount Skydance.

Na entrevista à NBC nesta quarta-feira, Trump reconheceu a divisão entre as empresas interessadas.

"Existe uma teoria de que uma das empresas é grande demais e não deveria ser autorizada a fazer isso, e a outra empresa diz outra coisa", afirmou.

"Eles estão brigando ferozmente — e haverá um vencedor."

A Paramount afirma que sua proposta teria um caminho regulatório mais fácil para aprovação. Já a Warner Bros rejeitou repetidamente ofertas da Paramount, que ficaria fortemente endividada para financiar a operação.

O CEO da Paramount é David Ellison, cujo pai, o bilionário Larry Ellison, cofundador da Oracle, mantém uma relação próxima com Trump.