TV por assinatura perde 1,6 milhão de clientes em 2025 e atinge menor nível desde 2009

247 – O mercado brasileiro de TV por assinatura encerrou 2025 com 7,6 milhões de pontos ativos, após perder 1,6 milhão de clientes ao longo do ano. A retração representa uma queda de 17,7% em relação a 2024 e leva o setor ao menor patamar desde 2009, quando havia 7,5 milhões de acessos.

Os números foram divulgados pelo Poder360, com base em dados oficiais da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) referentes ao fechamento do ano. O recuo reforça uma tendência prolongada: na comparação com 2014, quando o segmento somava 19,6 milhões de pontos ativos, a base atual representa uma redução de 61,1%.

Queda estrutural e fim de um ciclo

A perda acelerada de clientes em 2025 não aparece como um evento isolado, mas como a continuação de um processo de esvaziamento que se intensificou na última década. A TV por assinatura, que já foi sinônimo de variedade de canais e acesso a conteúdos exclusivos, passou a competir com um ecossistema digital cada vez mais presente no cotidiano e na tela dos brasileiros.

O dado central do ano — "perdeu 1,6 milhão de clientes em 2025" — evidencia o tamanho do desafio. Em termos práticos, significa menos assinaturas renovadas, mais cancelamentos e um mercado que precisa se reposicionar diante de mudanças tecnológicas e de hábitos de consumo, além de pressões econômicas que tornam o corte de gastos recorrente nos lares.

Mudança no consumo e avanço do streaming

A redução da TV paga ocorre em paralelo ao crescimento das plataformas de vídeo on-line. Segundo dados da Kantar Ibope citados no levantamento, em dezembro de 2025 as plataformas digitais chegaram a 37,2% de participação na audiência no país, o maior nível da série histórica considerada.

No mesmo recorte, a TV aberta manteve 55,8% da participação na audiência total, enquanto a televisão paga ficou com 6,9% dos aparelhos sintonizados. A medição, de acordo com o material, considera todos os dispositivos, o que ajuda a explicar por que o consumo migra de forma mais visível para plataformas e aplicativos.

Entre as plataformas, o YouTube liderou a audiência com 21,6%, seguido por Netflix (5,6%) e TikTok (5,0%). O resultado consolida a percepção de que o “horário nobre” se fragmentou: parte relevante do público deixou de depender de grades lineares e passou a consumir vídeo sob demanda, em múltiplas telas, com preferência por conteúdos curtos, recomendações algorítmicas e catálogos extensos.

Nesse contexto, a cifra de 37,2% ganha valor simbólico por traduzir um ponto de inflexão: "as plataformas de vídeo on-line tiveram 37,2% da participação na audiência do país", segundo o levantamento. Para a TV por assinatura, isso significa competir não apenas com um “novo canal”, mas com um modelo de consumo completamente diferente.

Impacto no mercado de mídia e no jornalismo

A perda de assinantes também atinge o ecossistema de mídia, já que a TV por assinatura segue sendo uma via relevante de distribuição para canais especializados — especialmente no jornalismo, onde há ao menos oito canais de notícias que operam nesse formato.

Com uma base menor, esses canais passam a depender ainda mais de outras frentes de distribuição e monetização, em um cenário de disputa intensa por atenção. A lógica é direta: menos assinantes significa menor alcance potencial no cabo e, em muitos casos, menor atratividade comercial para determinados formatos, o que pode pressionar receitas e estratégias de programação.

O próprio Poder360 registrou, em fevereiro de 2025, que os cinco principais canais de notícia do Brasil tiveram ao longo de 2024 uma audiência média de 111.792 espectadores nas 24 horas do dia — um patamar que tende a ser ainda mais pressionado se a TV paga continuar encolhendo ano após ano, como mostram os dados recentes.

Concentração do setor e domínio de poucas operadoras

Apesar da queda, a estrutura do mercado permanece altamente concentrada. Segundo os dados apresentados, 95,7% das operações de TV por assinatura no Brasil estão nas mãos de cinco empresas, o que indica um setor com poucos grandes grupos sustentando quase toda a base remanescente.

A liderança é da Claro, com 4.092.391 acessos (53,7%). Em seguida aparece a Sky, com 2.116.031 acessos (27,8%). A Vivo ocupa o terceiro lugar, com 733.292 acessos (9,6%). A Mileto — citada como empresa que comprou parte da Oi — soma 320.848 acessos (4,2%). A Telemidia completa a lista com 33.865 acessos (0,4%).

Esse desenho reforça dois movimentos simultâneos: de um lado, a migração de consumidores para alternativas digitais; de outro, a consolidação de um mercado “menor”, porém mais dependente de poucas operadoras para manter escala e operação.

O que o novo mapa da audiência sinaliza

A fotografia de dezembro de 2025 apresentada pela Kantar Ibope sugere que o centro da disputa passou a ser a atenção — e não apenas a infraestrutura. A TV aberta ainda concentra a maior fatia, mas as plataformas digitais ampliam presença e capturam tempo de tela com velocidade.

Para a TV por assinatura, o desafio não se resume a “perder clientes”, mas a responder a mudanças profundas: o público quer flexibilidade, personalização e oferta de conteúdo sem barreiras de grade. Ao mesmo tempo, parte do mercado tradicional ainda carrega custos e modelos comerciais desenhados para uma realidade anterior, quando o cabo era o principal atalho para variedade e segmentação.

Perspectivas para 2026

Com o setor no menor nível desde 2009 e distante do pico registrado em 2014, os dados apontam para um 2026 de reajustes e tentativas de adaptação. Em um cenário de streaming consolidado e consumo multiplataforma, a TV por assinatura tende a buscar estratégias de retenção e diferenciação, seja por pacotes mais enxutos, integração com aplicativos e plataformas, ou reposicionamento em nichos que ainda valorizam canais lineares.

Os números de 2025, porém, deixam claro que a transformação já aconteceu na prática: enquanto a TV paga recua para 7,6 milhões de pontos ativos, as plataformas digitais ocupam uma fatia histórica da audiência. O resultado é um mercado de vídeo que muda de forma acelerada — e que redefine, junto com a tecnologia, a distribuição de conteúdo, a economia da mídia e o modo como o público se informa e se entretém.