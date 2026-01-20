Netflix decide pagar integralmente em dinheiro pela Warner Bros

247 - A Netflix apresentou nesta terça-feira (20) uma versão revista de sua proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery, optando por pagar integralmente em dinheiro pelos estúdios e negócios de streaming da empresa, de acordo com a Reuters. A proposta alterada, avaliada em US$ 82,7 bilhões e fixada em US$ 27,75 por ação em dinheiro, recebeu o apoio unânime do conselho de administração da Warner Bros. Discovery, que administra marcas icônicas como HBO, HBO Max e o vasto catálogo de filmes e séries da Warner Bros.

Essa mudança estratégica tem como objetivo enfraquecer a oferta hostil apresentada pela Paramount Skydance e acelerar o processo de aprovação pelos acionistas e reguladores no mercado americano.

A Netflix havia originalmente acordado com a Warner Bros. Discovery um negócio que combinava dinheiro e ações da própria Netflix na aquisição, que valia cerca de US$ 82,7 bilhões no total. Com a queda recente das ações da empresa de streaming, os termos da negociação foram revisados para garantir maior certeza de valor aos acionistas da Warner.

Com a nova proposta, acionistas da Warner passam ganhar um valor fixo por ação, e deixam de receber participação acionária na Netflix, o que, por consequência, acaba com os riscos às oscilações das ações da compradora. O pagamento não dependerá do desempenho desses papéis no mercado.

Paramount

A rival Paramount Skydance, por sua vez, lançou uma oferta hostil para comprar a Warner Bros. Discovery por um valor maior, de US$ 108,4 bilhões, também em dinheiro, visando adquirir toda a companhia, incluindo os negócios de televisão a cabo e outras divisões. Mas o conselho da Warner recusou a proposta da Paramount e reafirmou seu compromisso com o acordo com a Netflix.

Analistas do mercado e fontes próximas à negociação avaliam que a alteração para uma proposta totalmente em dinheiro pode facilitar a aprovação pelos acionistas e reduzir obstáculos regulatórios que exigem análises mais complexas em operações envolvendo ações. Essa nova estrutura também elimina a dependência do desempenho das ações da Netflix no mercado após a conclusão da operação.

A disputa entre as gigantes de mídia transformou-se em uma batalha estratégica pelo controle de ativos valiosos de Hollywood, com implicações profundas para o cenário global do entretenimento e do streaming nos próximos anos. A conclusão da transação ainda depende de aprovações regulatórias e do voto dos acionistas da Warner Bros. Discovery, esperado para os próximos meses (com Reuters).