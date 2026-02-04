Críticas de Ted Cruz a discurso de Billie Eilish no Grammy desviam foco de audiência no Senado dos EUA

247 - O senador republicano Ted Cruz deslocou o centro de uma audiência do Senado dos Estados Unidos, realizada nesta terça-feira (4), que tratava dos possíveis efeitos de monopólio na proposta de aquisição da Warner pela Netflix, para atacar posicionamentos políticos de artistas e dirigentes do setor do entretenimento. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o parlamentar dirigiu seus questionamentos a Ted Sarandos, da Netflix, e ao diretor de receitas da Warner Bros. Discovery, Bruce Campbell, ao mencionar um discurso da cantora Billie Eilish na cerimônia do Grammy.

Sem citar diretamente o nome da artista, o senador mencionou a fala em que Eilish afirmou que "ninguém é ilegal enquanto estivermos em terra roubada". A declaração foi interpretada por Cruz como um questionamento à legitimidade dos Estados Unidos como país. No discurso, a cantora criticou a atuação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE) e fez referência à fundação do país em territórios tomados de povos indígenas.

Executivos da Netflix e Warner são pressionados sobre fala de artista

Durante a audiência, Cruz perguntou aos executivos se eles acreditavam estar sentados em "terra roubada". Sarandos respondeu que não conhecia a história específica do local onde ocorria a sessão. A reação foi avaliada pelo senador como significativa.

"É muito revelador que nenhum de vocês esteja disposto a dizer 'de jeito nenhum, não estamos em terras roubadas'", afirmou Cruz. "Quando um artista diz 'ninguém é ilegal enquanto estivermos em terras roubadas' e você vê artistas se levantando tão animados com a ideia de que a América é fundamentalmente ilegítima, isso começa a transmitir a mensagem de que o mundo do entretenimento é profundamente corrupto."

Senador questiona orientação política da plataforma

Além das críticas ao discurso no Grammy, Cruz acusou a Netflix de possuir uma orientação política alinhada à esquerda. O senador citou doações feitas pelo cofundador da empresa, Reed Hastings, a causas do Partido Democrata, além de acordos firmados pela plataforma com o ex-presidente Barack Obama.

Outros senadores republicanos presentes na audiência reforçaram críticas semelhantes. O senador Eric Schmitt afirmou que empresas do setor promovem agendas de diversidade, equidade e inclusão, classificadas por ele como "woke".

A audiência tinha como objetivo central avaliar os impactos concorrenciais da possível aquisição da Warner Bros. Discovery pela Netflix, mas acabou marcada pelas declarações políticas feitas durante os questionamentos aos executivos.