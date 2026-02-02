Trump ameaça processar apresentador do Grammy após piada envolvendo Epstein

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2) que pretende processar o apresentador da 68ª edição do Grammy, Trevor Noah, após uma piada feita durante a cerimônia que mencionou sua relação com o financista Jeffrey Epstein, criminoso sexual já falecido. A reação ocorreu depois de comentários do comediante ao anunciar o prêmio de Canção do Ano, vencido por Billie Eilish, durante o principal evento da indústria musical norte-americana.

Ao parabenizar a cantora pela vitória com “Wildflower”, Trevor Noah fez uma alusão indireta ao presidente dos Estados Unidos ao afirmar: “É um Grammy que todo artista quer (…) quase tanto quanto Trump quer a Groenlândia”, em referência às reiteradas declarações do republicano sobre a possibilidade de controlar o território autônomo dinamarquês no Ártico. Na sequência, o apresentador aprofundou o comentário ao dizer que a obsessão de Trump pela Groenlândia “faz sentido porque, desde que Epstein não está mais por aqui, ele precisa de uma nova ilha para passar o tempo com Bill Clinton”.

As declarações chamaram atenção por marcarem uma inflexão no tom adotado por Noah em edições anteriores do Grammy, quando evitou comentários políticos mais diretos. O comediante sul-africano também anunciou que esta foi sua última participação como anfitrião da premiação, após seis anos consecutivos no comando do evento.

Irritado com a menção feita no palco, Trump reagiu por meio de sua rede social, a Truth Social, onde criticou duramente a premiação e o apresentador. O presidente dos Estados Unidos classificou os “Prêmios Grammy” como “os PIORES e praticamente impossíveis de assistir” e negou qualquer vínculo com Epstein. “Não posso falar por Bill, mas nunca estive na ilha de Epstein nem em qualquer lugar próximo, e até a declaração falsa e difamatória desta noite, nunca havia sido acusado de estar lá, nem mesmo pela mídia de notícias falsas”, escreveu.

Na mesma publicação, Trump partiu para ataques pessoais contra Trevor Noah, chamando-o de “perdedor total” e afirmando que o apresentador precisa “checar seus dados”. Em tom de ameaça judicial, o presidente acrescentou: “Vou enviar meus advogados para processar esse pobre e patético apresentador sem talento. Prepare-se, Noah, vou me divertir com você!”.

Embora Trump tenha frequentado os mesmos círculos sociais que Epstein na Flórida e em Nova York, ao longo dos anos apresentou versões distintas sobre os motivos que levaram ao rompimento entre ambos. A polêmica ocorre dias após a divulgação pública de mais de três milhões de documentos que mencionam diversas figuras influentes associadas ao financista, entre elas o presidente americano, de 79 anos, além de Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton e o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor.