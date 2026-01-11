Globo de Ouro 2026 ocorre hoje com “O Agente Secreto” na disputa por três prêmios

247 - A 83ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo (11) e volta a mobilizar a atenção do público brasileiro com a presença de um filme nacional entre os principais indicados da premiação. Considerada um dos mais relevantes eventos do calendário cinematográfico internacional, a cerimônia é tradicionalmente vista como um termômetro para o Oscar, cuja entrega está marcada para março.

As informações foram publicadas originalmente pela CNN Brasil, que destacou a expectativa em torno da participação brasileira na edição de 2026 do Globo de Ouro. O país concorre em três categorias com o longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, um dos nomes mais reconhecidos do cinema nacional contemporâneo.

O filme brasileiro disputa os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, categoria na qual Wagner Moura foi indicado por sua atuação como protagonista. Caso vença, o ator pode repetir o feito histórico de Fernanda Torres, premiada em 2025 por seu papel em “Ainda Estou Aqui”, resultado que marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores após duas décadas de ausência.

A indicação reacende no país o sentimento de torcida vivido na edição anterior da premiação. Antes de 2025, o último destaque brasileiro no Globo de Ouro havia ocorrido há cerca de 20 anos, quando “Diários de Motocicleta” apareceu entre os indicados, reforçando o peso simbólico da atual presença nacional no evento.

A cerimônia do Globo de Ouro 2026 será realizada no tradicional Beverly Hilton, em Beverly Hills, em Los Angeles. A apresentação ficará a cargo da comediante Nikki Glaser, que conduzirá a noite ao lado de mais de 30 convidados responsáveis por anunciar as categorias, conforme divulgado pelo perfil oficial da premiação.

No Brasil, o público poderá acompanhar a entrega dos prêmios a partir das 22h, com transmissão inédita pela TV Globo. A cerimônia também estará disponível nas plataformas HBO Max e no canal TNT, ampliando o acesso dos espectadores ao evento.

No cenário internacional, “O Agente Secreto” enfrenta concorrentes de peso. Na categoria de Melhor Filme de Drama, o longa brasileiro disputa espaço com produções como “Pecadores” e “Foi Apenas um Acidente”, além de títulos estrangeiros como “No Other Choice” e “Sirât”. Já Wagner Moura concorre com atores de grande projeção em Hollywood, entre eles Dwayne Johnson, por “Coração de Lutador”, e Oscar Isaac, por “Frankenstein”.

Veículos especializados do exterior apontam Wagner Moura como um dos favoritos na disputa, o que reforça a visibilidade do cinema brasileiro na temporada de premiações. O desempenho do filme e de seu protagonista é visto como estratégico para ampliar as chances do Brasil em outras cerimônias internacionais ao longo do ano.

Além da disputa principal, o Globo de Ouro também anunciou uma homenagem inédita ao país. Pela primeira vez, o Brasil receberá o Golden Globes Tribute Awards, previsto para acontecer em março, com o objetivo de reconhecer artistas e criadores brasileiros com impacto internacional.

Em nota oficial, a presidente do Globo de Ouro, Helen Hoehne, destacou a relevância da produção cultural brasileira no cenário global. “O Globo de Ouro tem uma longa história de reconhecimento de talentos internacionais, e o Brasil presenteou o mundo com algumas das vozes, histórias e visões artísticas mais extraordinárias”, afirmou. “Estamos entusiasmados em celebrar e reconhecer esses incríveis artistas latino-americanos.”

A edição de 2026 do Globo de Ouro, portanto, consolida um momento de maior projeção do audiovisual brasileiro no exterior e reforça a expectativa em torno dos resultados da cerimônia, que podem ampliar ainda mais o espaço do país nas grandes premiações do cinema mundial.