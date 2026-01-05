Prêmio de O Agente Secreto é entregue fora da cerimônia e gera críticas

247 - A vitória inédita do cinema brasileiro no Critics Choice Awards 2026 veio acompanhada de controvérsia. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu na categoria de Melhor Filme Internacional, mas o prêmio foi entregue fora da cerimônia oficial, no tapete vermelho, antes do início do evento, o que gerou críticas e questionamentos nas redes sociais. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil e pelo Metrópoles.

O diretor recebeu o troféu momentos antes da premiação começar, em uma entrega surpresa feita por uma apresentadora, longe do palco principal e da transmissão ao vivo, reservada às categorias consideradas centrais da noite.

A forma como o prêmio foi concedido chamou atenção do público e de internautas, que classificaram o episódio como desrespeitoso. Isso porque o Critics Choice Awards é frequentemente apontado como um dos principais “termômetros” para o Oscar, e a expectativa era de que a categoria fosse anunciada durante a cerimônia oficial.

Durante a entrega antecipada, Kleber Mendonça Filho demonstrou surpresa ao receber o troféu. “Eu tenho uma surpresa muito especial para você. Parabéns! O Critics Choice Awards de Melhor Filme Estrangeiro vai para ‘O Agente Secreto'”, disse a apresentadora. Em resposta, o diretor reagiu: “Sério?”. Ela insistiu: “Você não fazia ideia?”. E o cineasta respondeu: “Não”.

Segundo a organização do Critics Choice Awards, a entrega antecipada ocorre por uma questão de tempo de transmissão. A premiação tem um número elevado de categorias, e nem todas cabem na cerimônia televisionada. Por isso, alguns vencedores são anunciados previamente e apenas citados durante o evento principal.

Além de Melhor Filme Internacional, outras categorias também ficaram fora do palco, como Série Internacional, Filme de Comédia, Série de Animação e diversos prêmios técnicos, incluindo Fotografia, Direção de Arte e Som. A decisão faz parte do formato adotado pela premiação nos últimos anos.

O Critics Choice Awards é organizado anualmente pela Critics Choice Association (CCA), considerada a maior associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá.

Atualmente, os vencedores são definidos por 576 membros votantes, entre críticos de cinema, jornalistas de televisão e repórteres de entretenimento.Em entrevista à revista Variety, o CEO da CCA, Joey Berlin, explicou que o grupo é formado por profissionais cujo trabalho alcança um público amplo. “É um grupo notavelmente diverso e inclusivo que se qualifica para votar ao atingir um grande público regularmente com sua cobertura de novos filmes e/ou televisão”, afirmou. Ele acrescentou que se trata de “importantes críticos de cinema e televisão e repórteres de entretenimento — pessoas cujo trabalho é acompanhar uma onda contínua de novos programas e filmes e ajudar o público a encontrar as coisas boas”.

Apesar das críticas à forma de entrega, a vitória de O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, foi celebrada como um marco para o cinema nacional. O filme superou outros cinco concorrentes na categoria e garantiu ao Brasil um reconhecimento inédito na premiação.