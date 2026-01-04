‘O Agente Secreto’ vence Critics Choice Awards nos EUA como melhor filme estrangeiro
O filme foi bastante elogiado pela crítica nacional e internacional
247 - O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, venceu neste domingo (4) o prêmio de Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards. O filme é estrelado por Wagner Moura. O longa disputava com "Foi apenas um acidente", "A Garota canhota", "No other choice", "Sirat" e "Belén". O anúncio foi feito ainda antes da cerimônia começar a ser televisionada. O evento ocorre em Santa Mônica, na Califórnia.
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
O filme foi bastante elogiado pela crítica nacional e internacional e foi muito bem recebido nos festivais por onde passou nos últimos meses. A atuação de Wagner Moura também é destaque, com vários especialistas afirmando que tanto o longa quanto o ator devem estar entre os indicados ao Oscar 2026.