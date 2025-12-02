Wagner Moura e filme ‘O Agente Secreto’ vencem o prêmio do Círculo de Críticos de Nova York

247 - O ator Wagner Moura e o filme "O Agente Secreto" ganharam os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator pelo New York Film Critics Circle Awards (NYFCC), o prêmio do Círculo de Críticos de Nova York (EUA).

A prestigiada organização reúne críticos de cinema de publicações sediadas em Nova York. Os vencedores do NYFCC nem sempre ganham o Oscar, mas é uma das primeiras premiações da temporada e, por consequência, ajuda na carreira dos atores e profissionais do cinema.

Foi a segunda vitória de Kleber Mendonça Filho na categoria de Melhor Filme Internacional. "Bacurau" levou em 2020. Os últimos filmes a vencer foram "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (2024) e "Anatomia de Uma Queda" (2023).

O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho é ambientado no Brasil em 1977. O longa conta a história de um professor que se muda de São Paulo para Recife, para deixar o passado e recomeçar a vida, mas a mudança não sai como ele imaginava.