      ‘O Agente Secreto’, protagonizado por Wagner Moura, recebe três indicações ao Globo de Ouro

      Filme de Kleber Mendonça Filho recebe duas indicações e leva Wagner Moura à disputa de Melhor Ator

      Wagner Moura em 'O Agente Secreto' (Foto: Divulgação)

      247 - O longa brasileiro O agente secreto foi nomeado a duas categorias do Globo de Ouro 2026: Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho também rendeu ao protagonista Wagner Moura uma indicação na categoria de Melhor Ator, consolidando o bom desempenho do filme desde sua estreia.

      Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha a jornada de um professor universitário — interpretado por Wagner Moura — que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula em meio às tensões da ditadura militar. A obra tornou-se uma das apostas brasileiras na corrida por uma nova estatueta do Oscar, após acumular prêmios em festivais internacionais desde seu lançamento.

      Na disputa de Melhor Filme de Drama, O agente secreto concorre com:

      • Frankenstein 
      • Hamnet – A Vida Antes de Hamlet 
      • It Was Just An Accident 
      •  Valor Sentimental 
      • Pecadores

      Já na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, enfrenta:

      • It Was Just An Accident (França) 
      • No Other Choice (Coreia do Sul) 
      • Sentimental Value (Noruega) • Sirāt (Espanha) 
      • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

      Wagner Moura aparece entre os indicados a Melhor Ator, ao lado de:

      • Joel Edgerton, Train Dream
      •  Oscar Isaac, Frankenstein 
      • Dwayne Johnson, The Smashing Machine 
      • Michael B. Jordan, Sinners 
      • Jeremy Allen White, Deliver Me From Nowhere

