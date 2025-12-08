‘O Agente Secreto’, protagonizado por Wagner Moura, recebe três indicações ao Globo de Ouro
Filme de Kleber Mendonça Filho recebe duas indicações e leva Wagner Moura à disputa de Melhor Ator
247 - O longa brasileiro O agente secreto foi nomeado a duas categorias do Globo de Ouro 2026: Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho também rendeu ao protagonista Wagner Moura uma indicação na categoria de Melhor Ator, consolidando o bom desempenho do filme desde sua estreia.
Ambientado nos anos 1970, o longa acompanha a jornada de um professor universitário — interpretado por Wagner Moura — que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula em meio às tensões da ditadura militar. A obra tornou-se uma das apostas brasileiras na corrida por uma nova estatueta do Oscar, após acumular prêmios em festivais internacionais desde seu lançamento.
Na disputa de Melhor Filme de Drama, O agente secreto concorre com:
- Frankenstein
- Hamnet – A Vida Antes de Hamlet
- It Was Just An Accident
- Valor Sentimental
- Pecadores
Já na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, enfrenta:
- It Was Just An Accident (França)
- No Other Choice (Coreia do Sul)
- Sentimental Value (Noruega) • Sirāt (Espanha)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Wagner Moura aparece entre os indicados a Melhor Ator, ao lado de:
- Joel Edgerton, Train Dream
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Jeremy Allen White, Deliver Me From Nowhere