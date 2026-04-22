Governo anuncia ações para leitura no Dia do Livro

247 - O Governo do Brasil celebra o Dia Mundial do Livro com a realização de uma cerimônia oficial nesta quinta-feira (23), em Brasília (DF), que inclui a entrega de um prêmio nacional voltado à promoção da leitura e o anúncio de novas diretrizes para o setor. A agenda reúne autoridades federais e destaca iniciativas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas culturais e educacionais.

Segundo informações divulgadas pela assessoria do governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do evento que marca a entrega do 9º Prêmio Vivaleitura e a formalização do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) 2026-2035. A solenidade ocorre no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), na capital federal.

Prêmio reconhece iniciativas de incentivo à leitura

O Prêmio Vivaleitura valoriza experiências e projetos que promovem o acesso ao livro e estimulam o hábito da leitura em diferentes regiões do país. A premiação destaca ações que ampliam o alcance de políticas culturais e educacionais, com impacto direto na formação de leitores.

A cerimônia reúne representantes do governo federal e do setor cultural, com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Novo plano define metas até 2035

Durante o evento, os ministros assinam a portaria interministerial que institui o novo Plano Nacional do Livro e Leitura para o período de 2026 a 2035. O documento estabelece diretrizes estratégicas voltadas à ampliação do acesso ao livro, ao fortalecimento da cadeia produtiva e à valorização da leitura como instrumento de desenvolvimento social.

O plano orienta políticas públicas para os próximos anos e busca consolidar ações integradas entre educação e cultura, com foco na democratização do acesso ao conhecimento.

A iniciativa reforça o compromisso do governo com a promoção da leitura no país, ao alinhar reconhecimento de boas práticas com planejamento de longo prazo para o setor.