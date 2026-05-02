Grupo Estação transforma pré-estreia de O Diabo Veste Prada 2 em experiência cultural no RJ

Por Bia Willcox, especial para o Brasil 247 – O Grupo Estação promoveu uma pré-estreia marcada por interação e participação do público com a exibição de O Diabo Veste Prada 2 no Estação Net Gávea, no Rio de Janeiro (RJ). A proposta reforçou a identidade construída pelo grupo desde sua fundação, em 1985, a partir do cineclube Estação Botafogo.

A iniciativa buscou transformar a ida ao cinema em uma experiência mais ampla, que ultrapassa a exibição do filme. Ao longo de sua trajetória, o Estação consolidou espaços voltados à formação de público e à valorização da curadoria, com sessões e eventos que articulam cinema e convivência.

Pré-estreia com participação do público

A noite de lançamento foi organizada como uma extensão do universo do filme. Um desfile reuniu frequentadores caracterizados como personagens da trama, como Andy, Emily e Miranda, em interpretações livres.

A participação não seguiu padrões estéticos definidos e incluiu pessoas de diferentes perfis e idades. A proposta priorizou a identificação com a narrativa e a presença no evento, em vez de critérios de aparência.

No foyer, o ambiente foi marcado por circulação, conversas e interação entre os participantes. O formato segue a proposta do grupo de associar exibição cinematográfica a atividades que ampliam a experiência do público.

Filme retoma personagens e temas

Após o evento, a exibição do longa destacou a atuação de Meryl Streep no papel de Miranda. A personagem aparece em um contexto de mudanças no ambiente corporativo, com pressões relacionadas a práticas mais inclusivas.

O filme mantém elementos reconhecidos pelo público, como figurinos e dinâmica entre os personagens. Ao mesmo tempo, aborda transformações nos setores de moda e jornalismo diante do cenário digital.

A narrativa procura incorporar diferentes mudanças contemporâneas, o que resulta em uma abordagem que distribui a atenção entre múltiplos temas.