Instituto Estação das Letras promove encontro sobre Grande Sertão: Veredas

247 - O romance "Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa, será o tema central da edição de junho do projeto Janelas Literárias, promovido pelo Instituto Estação das Letras. O encontro será realizado na sexta-feira (19), às 18h, em formato online e gratuito, por meio da plataforma Zoom.

O convidado desta edição é o poeta, escritor e dramaturgo José Enrique Barreiro, que apresentará reflexões a partir do ensaio "A metafísica está em toda parte". O texto propõe uma leitura da obra de Guimarães Rosa sob a perspectiva espiritual e metafísica.

A dimensão espiritual do romance

De acordo com Barreiro, parte significativa da crítica literária brasileira costuma concentrar suas análises em aspectos sociológicos, linguísticos e políticos do romance, deixando em segundo plano o que o próprio Guimarães Rosa definia como o núcleo de sua produção literária: o "valor metafísico-religioso".

Ao abordar essa interpretação, o escritor recupera uma declaração de Rosa ao professor e jornalista Fernando Camacho. "A verdadeira causa das coisas não é material", cita Barreiro. A partir dessa perspectiva, ele sustenta que explicações estritamente realistas são insuficientes para compreender a profundidade da obra.

Durante o encontro, serão discutidos temas como o sertão rosiano, as inovações linguísticas presentes no romance e a trajetória de Riobaldo, personagem que atravessa questionamentos ligados ao sentido da existência. Barreiro também pretende abordar o espaço dedicado à transcendência e às experiências espirituais na literatura contemporânea.

"O que Rosa propõe é abrir a janela metafísica", diz Barreiro. "Não para oferecer respostas conclusivas, mas para recolocar a pergunta essencial: afinal, do que se trata?" Autor de livros como "O mapa do acaso", "Borda infinita" e "A dor que deveras sente", ele também assina o monólogo "O Rio tem sede de sal". Sobre sua produção literária, o poeta Bruno Tolentino afirmou: "José Enrique Barreiro é um poeta de primeira linha."

Sobre o projeto

O Janelas Literárias promove encontros mensais gratuitos voltados à divulgação da literatura nacional e internacional. As atividades incluem leituras públicas e debates mediados por escritores e especialistas, realizados regularmente na segunda sexta-feira de cada mês, das 18h às 19h30.

Serviço

Janelas Literárias – Estação das Letras Convidado: José Enrique Barreiro Data: 19 de junho (sexta-feira) Horário: 18h Grátis Inscrições pelo site www.estacaodasletras.com.br