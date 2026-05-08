Revista Ouriço chega a BH com quarta edição dedicada à poesia, crítica e experimentação literária

247 - A revista Ouriço, em sua quarta edição, será apresentada em evento de lançamento na Quixote Livraria, em Belo Horizonte (MG), no sábado (9), às 11h. A publicação é coeditada pelas editoras Relicário e Macondo e se propõe a articular literatura, poesia e crítica cultural em um espaço de circulação entre escrita e leitura.

Criada com a proposta de funcionar como um ponto de encontro entre diferentes formas de expressão literária, a Ouriço tem edição de Ana Martins Marques, Daniel Arelli e Gustavo Silveira Ribeiro. O projeto editorial aposta na ensaística criativa e na poesia que tensiona a linguagem, buscando consolidar um espaço de diálogo entre produção contemporânea e reflexão crítica.

Literatura, crítica e circulação de ideias

O volume 4 mantém a proposta de aproximar debate intelectual e experimentação estética, com atenção também ao projeto gráfico, concebido como objeto colecionável. A revista reúne autores consagrados e novas vozes da literatura, promovendo um diálogo entre diferentes gerações.

Entre os colaboradores desta edição estão nomes como Adriana Lisboa, Alberto Martins, Ana Martins Marques, Angélica Freitas, Armando Freitas Filho, Claudia Roquette-Pinto, Eduardo Sterzi, Fabrício Corsaletti, Gustavo Pacheco, Leila Danziger, Marcos Siscar, Veronica Stigger, entre outros autores nacionais e internacionais.

Respiração como eixo temático

A nova edição toma como referência o verso "Respirar o ar sujo de tudo", do poema "finale com brio", de Sebastião Uchoa Leite. A partir dessa ideia, a revista propõe uma reflexão sobre a poesia como experiência ligada ao corpo, à respiração e à relação com o cotidiano.

O volume também dialoga com a presença da doença na obra do poeta, especialmente na série "Dentro e fora da UTI", do livro A Regra Secreta. O tema abre espaço para discutir a tensão entre interior e exterior, vida e ficção, regra e segredo, entendendo o poema como forma de consciência do corpo e de abertura ao mundo.

Poesia como encontro e linguagem

A proposta editorial desta edição trata a respiração como metáfora central para pensar a circulação da linguagem. O poema é apresentado como espaço de contato entre diferentes discursos, atravessado por artes, experiências e modos de percepção.

Segundo o coeditor Gustavo Silveira Ribeiro, a revista busca preservar o tempo da leitura e do encontro em meio ao ritmo acelerado do campo cultural contemporâneo, valorizando textos que permanecem e se expandem na leitura.