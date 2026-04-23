MEC Livros ampliará acervo para 25 mil títulos

247 - A ampliação da oferta de livros digitais gratuitos marca uma nova etapa nas políticas públicas de incentivo à leitura no país, com a expansão significativa de uma plataforma do Ministério da Educação. A iniciativa busca facilitar o acesso da população a obras literárias e estimular o hábito da leitura.

Segundo a Agência Brasil, o Ministério da Educação anunciou que o acervo do MEC Livros crescerá de 8 mil para 25 mil títulos. A plataforma digital permite que qualquer pessoa com conta Gov.br acesse gratuitamente livros de autores nacionais e estrangeiros.

Plataforma amplia acesso e muda regras

O sistema já registra mais de 500 mil usuários cadastrados desde o lançamento, no início do mês. A partir desta sexta-feira (24), o MEC também altera as regras de empréstimo para tornar o uso mais flexível.

Agora, leitores que concluírem pelo menos 10% de uma obra poderão devolvê-la antes do prazo de 14 dias e escolher outro título. Quem alcançar 90% da leitura também poderá antecipar a devolução. Antes da mudança, o sistema só permitia devoluções após duas semanas, com limite de dois empréstimos mensais por CPF.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explicou a mudança: “A maior reclamação que a gente recebeu foi que as pessoas liam mais rápido, queriam pegar emprestado aquele livro, queriam devolver o livro para poder pegar outro livro e ler mais ainda. Então, a partir de amanhã, o empréstimo não se limitará ao prazo de 14 dias. Você poderá ler o seu livro. Se você não gostou e leu 10% do livro, você pode devolver o livro e pegar outro. E se você gostou e leu rápido, você também vai poder devolver o seu livro e pegar outro livro para continuar”.

Premiação destaca incentivo à leitura

O anúncio ocorreu durante a entrega do 9º Prêmio Vivaleitura, evento que reconhece projetos voltados à formação de leitores e à promoção da leitura no Brasil. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante o evento, o presidente destacou a importância da iniciativa: “Ninguém vai comprar um livro se não tiver dinheiro. Nós temos que fazer as pessoas lerem, mesmo que não possam comprar um livro, e o MEC Livros é exatamente isso”.

Plano nacional define metas

Na mesma ocasião, o governo federal apresentou o Plano Nacional do Livro e da Leitura 2026-2036. O programa estabelece metas para ampliar o acesso a livros, reduzir custos, expandir espaços de leitura e incentivar a produção literária no país.

Entre os objetivos está o aumento do percentual de leitores no Brasil, que deve passar de 47% para 55% até 2035. A estratégia integra ações conjuntas das áreas de educação e cultura para fortalecer o hábito da leitura e ampliar o alcance de políticas públicas no setor.