Janja comenta rebaixamento da Acadêmicos de Niterói após enredo sobre Lula

247 - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, reagiu publicamente ao rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que levou para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A queda da agremiação no resultado oficial do carnaval carioca ocorreu após o desfile gerar forte repercussão política e ataques de parlamentares da oposição, que levantaram suspeitas sobre um suposto favorecimento eleitoral ao presidente.

A manifestação de Janja foi feita por meio dos stories do Instagram. Ela publicou uma imagem do desfile e inseriu na postagem um trecho do samba-enredo apresentado pela escola, destacando versos que fazem referência direta ao presidente. “Lute pra vencer (SIM). Aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista”, escreveu a primeira-dama ao compartilhar parte da canção.

Além disso, Janja também repostou uma mensagem divulgada pela própria Acadêmicos de Niterói, que agradecia o empenho de integrantes e apoiadores durante a preparação e a apresentação na avenida. Na publicação, a escola reforçou o discurso de resistência e afirmou: “A arte não é para os covardes”.

Debate jurídico chegou ao TSE

A polêmica em torno do desfile ganhou contornos institucionais. Antes mesmo da apresentação, pedidos foram levados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o argumento de que o enredo poderia configurar propaganda eleitoral antecipada. No entanto, o plenário da Corte rejeitou por unanimidade duas solicitações que tentavam impedir a realização do desfile.

Os ministros entenderam que uma eventual proibição prévia poderia caracterizar censura, mas indicaram que punições poderiam ser aplicadas caso fossem identificadas infrações eleitorais durante a apresentação.

"É leviano atribuir ao presidente", diz Marco Aurélio de Carvalho

Em meio às acusações e ataques nas redes, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, saiu em defesa do presidente Lula ao comentar o episódio em entrevista à Folha de São Paulo. Para ele, não há base para responsabilizar Lula pelo resultado da apuração. “A estrutura é muito poderosa, disputa com escolas muito tradicionais. É leviano atribuir ao presidente”, afirmou.

Segundo o argumento apresentado, a escola obteve nota 10 de parte dos jurados no quesito samba-enredo, o que enfraqueceria a tese de que o tema do desfile tenha sido determinante para o rebaixamento.

Ala sobre "neoconservadores" gera reação religiosa e institucional

Além do debate eleitoral, o desfile também provocou reações ligadas à religião e ao conservadorismo. A oposição criticou especialmente uma das alas da escola, intitulada “Neoconservadores em conserva”, que trazia representações de famílias dentro de latas, algumas com adereços associados a símbolos religiosos.

Dentro do PT, lideranças avaliam que Lula pode ser pressionado a adotar gestos políticos direcionados ao eleitorado evangélico, diante do desgaste provocado pelo episódio. A avaliação é que, inicialmente, o Planalto deve aguardar o esfriamento da repercussão antes de tomar qualquer iniciativa mais direta, embora haja o reconhecimento de que parte do impacto pode permanecer consolidada.