John Nolan, ator de Batman e tio de Christopher Nolan, morre aos 87

247 - O ator britânico John Nolan, conhecido por sua participação em produções da franquia “Batman” e por colaborações com os sobrinhos Christopher e Jonathan Nolan, morreu neste sábado (11), aos 87 anos. Ele construiu uma trajetória sólida no cinema, na televisão e no teatro, com destaque para papéis marcantes em Hollywood e na dramaturgia britânica.

A informação foi confirmada pelo jornal Stratford-Upon-Avon Herald, da cidade inglesa onde o artista vivia, conforme publicado pela Folha de S.Paulo. Nolan atuou em diversas obras dirigidas por Christopher Nolan e também integrou produções criadas por Jonathan Nolan ao longo de sua carreira.

No cinema, o ator participou de quatro filmes dirigidos por Christopher Nolan: “Following” (1998), “Batman Begins” (2005), “O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012) e “Dunkirk” (2017). Nos dois longas da trilogia do herói, interpretou Douglas Fredericks, integrante do conselho da Wayne Enterprises.

Na televisão, ganhou projeção internacional ao viver o antagonista John Greer, um ex-agente do MI6, na série “Pessoa de Interesse”. Ele entrou na produção em 2013, durante a segunda temporada, e permaneceu até o encerramento da série, em 2016, acumulando 28 episódios.

Seu trabalho mais recente foi na série “Duna: Profecia”, da HBO, lançada em 2024, consolidando uma carreira que atravessou décadas e diferentes formatos do audiovisual.

Antes de alcançar reconhecimento em produções internacionais, Nolan construiu uma base sólida no teatro britânico. Formado pelo Drama Centre London, integrou companhias de prestígio como a Royal Shakespeare Company e o National Theatre.

Ainda no início da carreira, protagonizou a minissérie “Daniel Deronda”, exibida pela BBC em 1970, marcando sua presença na televisão britânica.

John Nolan deixa a esposa, a atriz Kim Hartman, além de dois filhos e dois netos.