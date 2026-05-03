Mais de 2 milhões de pessoas assistem ao show de Shakira em Copacabana

(Reuters) - Cerca de 2 milhões de pessoas lotaram a praia de Copacabana no sábado para o show gratuito da cantora Shakira, informou a Riotur neste domingo, marcando a maior apresentação da carreira da estrela pop colombiana.

Os mega-shows na famosa orla da cidade do Rio de Janeiro se tornaram um atrativo para a cidade. Nos últimos anos, Madonna e Lady Gaga fizeram apresentações igualmente grandiosas em frente ao icônico hotel Copacabana Palace.

Os shows também têm sido cada vez mais utilizados pelo Rio para atrair visitantes e atenção internacional para o festival "Todo Mundo no Rio", apoiado pela cidade, impulsionando o turismo durante o mês de maio.

Uma exibição de drones abriu a noite, projetando um lobo -- símbolo associado a Shakira -- sobre a orla da praia, enquanto ela se dirigia à multidão em português.

"Brasil, eu te amo. É mágico ver milhões de almas juntas, prontas para cantar, se emocionar, dançar e lembrar o mundo do que é realmente importante", disse a cantora de 49 anos.

Ela apresentou sucessos como "Hips Don't Lie", "Antologia" e a música da Copa do Mundo de 2010, "Waka Waka". Shakira também recebeu no palco, para duetos, Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.

As autoridades municipais estimaram que o show de Shakira gerou cerca de R$ 800 milhões para a economia do Rio, beneficiando hotéis, restaurantes, transporte e varejo. O festival "Todo Mundo no Rio" deve permanecer no calendário oficial de eventos da cidade até pelo menos 2028.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; redação de Gabriel Araujo)