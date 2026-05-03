Show de Shakira no Rio divide opiniões nas redes

247 - O show de Shakira no Rio dividiu opiniões nas redes sociais após reunir 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, no último sábado. A apresentação, realizada no evento Todo Mundo no Rio, foi marcada por sucessos da cantora colombiana, homenagens ao Brasil e comentários de internautas sobre o suposto uso de playback durante parte da performance.

As informações foram publicadas pela CNN Brasil. Segundo a publicação, a apresentação foi considerada a maior da carreira de Shakira e ampliou para o público brasileiro o formato que a artista vem levando ao mundo com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Debate nas redes sociais

A repercussão, no entanto, não foi unânime. Parte dos internautas elogiou a grandiosidade do evento, a presença de Shakira no Brasil e as homenagens feitas ao país. Outros usuários criticaram a qualidade da apresentação e apontaram o possível uso de playback pela artista.

As reações dividiram fãs e espectadores. Enquanto alguns destacaram a energia da cantora e a força do espetáculo em Copacabana, outros questionaram aspectos técnicos da performance, especialmente em relação ao vocal durante determinadas músicas.

O debate ganhou espaço nas plataformas digitais logo após a apresentação. A combinação entre megashow gratuito, transmissão ampla e presença de uma artista internacional de grande alcance ampliou a visibilidade das críticas e dos elogios.

Homenagens ao Brasil

Um dos pontos centrais do espetáculo foi a presença de artistas brasileiros no palco. Shakira recebeu Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia, nomes de grande projeção na música nacional.

Com Anitta, a cantora apresentou Choka Choka. Ao lado de Ivete Sangalo, cantou País Tropical. Com Caetano Veloso, interpretou Leãozinho. Já com Maria Bethânia, dividiu o palco em O que é o que é?.

As participações reforçaram o tom de homenagem ao Brasil e aproximaram o repertório do público local. A escolha dos convidados também contribuiu para ampliar a repercussão do show, reunindo diferentes gerações e estilos da música brasileira em uma mesma apresentação.

Repercussão do espetáculo

A passagem de Shakira pelo Rio se tornou um dos assuntos mais comentados do fim de semana. A apresentação bateu o público do show de Madonna na cidade, mas não superou a marca registrada por Lady Gaga no Rio.

Mesmo com críticas, o evento consolidou mais um grande espetáculo internacional na praia de Copacabana, cenário que tem recebido apresentações de artistas de alcance global. A presença de 2 milhões de pessoas reforçou o peso simbólico do show para a carreira de Shakira e para o calendário cultural da cidade.

A repercussão seguiu marcada pela divisão entre entusiasmo e questionamentos. Para parte do público, a noite representou uma celebração da trajetória da cantora e da música brasileira. Para outra parcela dos espectadores, a discussão sobre playback acabou ocupando espaço central no balanço da apresentação.