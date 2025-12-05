Maricá terá concerto de Wagner Tiso em festa de Natal

247 - O Natal Brasilidade de Maricá vai dar um presente especial para a cidade: um concerto de Natal com um dos maiores nomes da música do país, o maestro Wagner Tiso. Promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (Maré), e com realização da Lisboa Tiso Produções o show está marcado para a próxima sexta-feira (12), às 19h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. O evento é gratuito e aberto ao público, de acordo com comunicado da Prefeitura.

A apresentação marca o retorno de Wagner Tiso aos palcos após a morte do parceiro Lô Borges, em 2 de novembro, e coincide com o aniversário de 80 anos do maestro. Esta será a segunda apresentação de Tiso em Maricá, após seu show em 2022.

O artista se apresentará acompanhado de orquestra e com participações de Beto Guedes, Toninho Horta, Tutuca e Paulinho Pedra Azul, incluindo um duo de pianos com Amilton Godoy. Também subirão ao palco músicos que trabalharam com Tiso em diferentes fases de sua carreira, como Nivaldo Ornelas, Luís Alves, Márcio Malard e Dudu Lima. O repertório incluirá obras sinfônicas e músicas de sua passagem pelo Som Imaginário e pelo Clube da Esquina.

Espetáculo audiovisual - O concerto terá caráter audiovisual. Uma grande tela exibirá imagens históricas, fotos e momentos da carreira do maestro. De acordo com a organização, “o público poderá acompanhar, através dessas projeções, os caminhos que formaram a identidade artística de Wagner Tiso – sua infância em Minas Gerais, sua relação com o Clube da Esquina, as turnês internacionais, os estúdios, os palcos e as obras que se tornaram patrimônio da música brasileira”.

Serviço - Show Wagner Tiso – 80 anos

Data e hora: 12/12, às 19h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro de Maricá