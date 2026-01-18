TV 247 logo
      Ministério da Cultura esclarece que plataforma Tela Brasil ainda não foi lançada

      Serviço de streaming público segue em fase final de testes e tem estreia prevista para 2026

      Fachada do prédio do Ministério da Cultura (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 - O Ministério da Cultura informou que a plataforma gratuita de streaming Tela Brasil ainda não está disponível ao público. A pasta esclareceu que não procede a informação divulgada recentemente de que o serviço já teria sido lançado. O comunicado oficial foi divulgado neste domingo (18).

      Segundo a nota do Ministério da Cultura, a plataforma e seus aplicativos para os sistemas Android e iOS encontram-se em fase final de testes. De acordo com a pasta, o lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2026. A informação foi divulgada pelos canais institucionais do ministério.

      O Ministério da Cultura afirma que a Tela Brasil integra a política cultural do Governo do Brasil voltada ao audiovisual. A proposta da plataforma é reunir centenas de títulos brasileiros e ampliar o acesso da população às produções nacionais por meio de um serviço público e gratuito.

      Ainda conforme o comunicado, a iniciativa está inserida nas ações de difusão do audiovisual brasileiro, com foco no fortalecimento do setor cultural e na ampliação do acesso às obras produzidas no país. A pasta informa que os detalhes oficiais sobre o lançamento serão divulgados oportunamente pelos canais institucionais.

      O ministério também registrou que a repercussão em torno da plataforma gerou manifestações positivas nas redes e em outros espaços públicos, mas reiterou que apenas as informações divulgadas oficialmente devem ser consideradas como referência sobre o lançamento do serviço. Confira a nota na íntegra:

      "O Ministério da Cultura (MinC) informa que a plataforma gratuita de streaming Tela Brasil ainda não foi lançada. Não procede a informação que vem sendo divulgada de que o serviço já estaria disponível. A plataforma e seus aplicativos (versões Android e iOS) encontram-se em fase final de testes, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2026.

      A Tela Brasil será uma importante entrega da política cultural do Governo do Brasil para o audiovisual, reunindo centenas de títulos brasileiros e ampliando de forma inédita o acesso da população às produções nacionais.

      A iniciativa de difusão do audiovisual representa um avanço estratégico para a valorização da cultura brasileira, o fortalecimento do setor e a democratização do acesso às obras produzidas no país.

      As repercussões positivas e celebradas sobre o lançamento da plataforma de streaming pública demonstram o orgulho e o desejo da sociedade brasileira de acessar sua Cultura. Porém, as informações oficiais sobre o lançamento serão divulgadas em breve pelos canais institucionais do Ministério da Cultura."

