Miriam Alves abre temporada 2026 do Clube de Leitura CCBB

247 - A escritora, ensaísta e ativista cultural Miriam Alves será a convidada da primeira edição de 2026 do Clube de Leitura CCBB, marcada para 11 de março, em celebração ao Mês da Mulher. O encontro antecede o lançamento de seu primeiro livro infantojuvenil, O Encontro de Osan com Asroni, e integra a programação especial dedicada a reflexões sobre gênero e raça.

Reconhecida como uma das principais vozes da literatura negra brasileira contemporânea, Miriam participa do debate ao lado da atriz Aline Borges, com mediação de Suzana Vargas e Ramón Nunes Melo. A discussão terá como eixo o tema “Gênero e Cor: a centralidade na experiência da mulher negra”, a partir da obra Juntar Pedaços, escolhida por votação aberta do público.

Gratuito, com ingressos disponibilizados a partir das 9h no dia do evento, o Clube de Leitura CCBB é patrocinado pelo Banco do Brasil e realizado pelo governo federal e pelo Centro Cultural Banco do Brasil. A iniciativa busca promover o diálogo entre autores e leitores, aproximando a literatura de outras linguagens artísticas e consolidando o livro como instrumento de reflexão social, política e cultural.

A curadora Suzana Vargas ressalta que a presença de Miriam Alves reafirma o compromisso do projeto com a diversidade e com o protagonismo da mulher negra na produção literária nacional. “No mês da mulher, apresentamos uma autora cuja obra discute memória, ancestralidade, militância cultural e questões como violência racial e de gênero”, afirma.

Integrante do coletivo Quilombhoje, Miriam Alves também destaca a relevância dos clubes de leitura na formação de público e na ampliação do acesso aos livros. “Quando dizem que no Brasil as pessoas não leem, eu sempre pergunto: quantas livrarias existem nos bairros periféricos? Quantas bibliotecas? Leitura é uma cultura que precisa ser cultivada”, declara.

Com trajetória consolidada na ficção e na poesia, a autora construiu uma produção literária voltada à investigação de temas como identidade, pertencimento e resistência. Em Juntar Pedaços, ela reúne narrativas centradas no cotidiano de mulheres — sobretudo negras — atravessadas por conflitos e diferentes formas de violência, sem recorrer a abordagens previsíveis. “Organizei o livro a partir dessas experiências cotidianas, não a partir de uma abordagem direta da dor do racismo”, explica.

Para Miriam, a participação no evento carrega também um significado político. “A inclusão da mulher negra na pauta feminista sempre exigiu um debate próprio, como já apontaram pensadoras como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro”, afirma.

A atriz Aline Borges, convidada especial do encontro, destaca a importância de ampliar a visibilidade de autoras negras no país. Segundo ela, é uma honra ler a obra de Miriam e contribuir para expandir o alcance de sua escrita. “Espero fazer jus ao seu talento e ser um canal potente para que a força da sua escrita chegue ao público da forma mais íntegra possível”, declara.

No dia seguinte ao debate, 12 de março, Aline estreia na Globoplay na série Juntas e Separadas, de Thalita Rebouças, produção que aborda o universo das mulheres 40+ e suas subjetividades. Na trama, interpreta Júlia, personagem que se envolve afetivamente com uma das protagonistas, vivida por Débora Lamm.

Ainda no primeiro semestre, Miriam Alves lança pela Pera Books seu primeiro livro voltado ao público infantojuvenil. O Encontro de Osan com Asroni é inspirado em um itan sobre Ossanha, orixá das folhas e das ervas, e acompanha a trajetória de um menino que descobre os saberes da flora nas matas próximas ao sítio dos avós. A experiência vivida na infância o conduz, na vida adulta, à farmacologia, estabelecendo uma ponte entre ancestralidade e ciência.

A abertura da temporada 2026 do Clube de Leitura CCBB, com a presença de Miriam Alves, reforça a centralidade do debate sobre gênero, raça e representatividade na literatura brasileira contemporânea.