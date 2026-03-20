Morre Chuck Norris aos 86 anos

247 - A morte do ator e artista marcial Chuck Norris, aos 86 anos, foi confirmada por sua família após uma emergência médica ocorrida na ilha de Kauai, no Havaí. As circunstâncias do falecimento não foram detalhadas, atendendo a um pedido dos familiares para preservar a privacidade neste momento de luto.

Norris foi levado a um hospital após um problema de saúde registrado de forma repentina ao longo da semana. Até então, não havia indícios públicos de agravamento em seu estado, já que o ator seguia ativo e chegou a treinar normalmente dias antes.

Emergência repentina surpreendeu familiares e amigos

De acordo com relatos, a situação ocorreu de maneira inesperada. Na quarta-feira anterior à internação, Chuck Norris ainda mantinha sua rotina de treinos e chegou a conversar por telefone com um amigo, demonstrando bom humor e disposição.

A família não confirmou a causa da morte e reforçou que prefere manter os detalhes em sigilo. Em nota oficial, os parentes destacaram o impacto pessoal e público do ator:

"Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família".

Trajetória marcada por cinema, TV e artes marciais

Nascido em 1940, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, Chuck Norris iniciou sua carreira militar, servindo na Força Aérea entre 1958 e 1962. Após esse período, construiu uma trajetória consolidada nas artes marciais e no cinema.

Ele se tornou um dos principais nomes dos filmes de ação das décadas de 1980 e 1990, com destaque para produções que exploravam seu domínio técnico nas lutas. Um de seus papéis mais conhecidos foi o do Texas Ranger Cordell Walker, protagonista da série “Walker, Texas Ranger”, exibida pela CBS.

Ao longo da vida, Norris recebeu importantes reconhecimentos, incluindo uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em 1989, e o título de Texas Ranger honorário, concedido em 2010.

Vida pessoal e últimos anos

Chuck Norris foi casado duas vezes e teve cinco filhos, entre eles o ator Mike Norris e o piloto da NASCAR Eric Norris. Nos últimos anos, enfrentou perdas familiares significativas, como a morte de sua mãe, em 2024, e de sua primeira esposa, Dianne Holechek, em dezembro de 2025.

Mesmo com menor presença nas telas nas últimas décadas, ele ainda participou de produções pontuais, como o filme “Os Mercenários 2”, lançado em 2012. Recentemente, havia celebrado seu aniversário com um vídeo publicado nas redes sociais, no qual aparecia treinando.

Família destaca legado e pede privacidade

Na nota divulgada após a morte, os familiares ressaltaram a dimensão do legado deixado pelo ator:

"Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Por meio de seu trabalho, disciplina e gentileza, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em tantas vidas".

A família também agradeceu o apoio recebido dos fãs:

"Para ele, vocês não eram apenas fãs — eram seus amigos".

O comunicado finaliza com um pedido de respeito ao momento de luto, enquanto parentes e amigos lidam com a perda de uma das figuras mais emblemáticas da cultura pop e das artes marciais.