O constrangimento de Timothée Chalamet com piadas sobre polêmica no Oscar

247 - O ator Timothée Chalamet marcou presença na 98ª edição do Oscar 2026, realizada no Dolby Theatre, na Califórnia, em sua primeira aparição pública desde a polêmica envolvendo declarações sobre balé e ópera. As informações foram publicadas pela CNN Brasil.

O astro do cinema chegou à premiação acompanhado da empresária e influenciadora Kylie Jenner, com quem mantém um relacionamento. A presença do ator chamou atenção porque ocorreu poucos dias após suas falas sobre artes clássicas viralizarem nas redes sociais e provocarem reações negativas entre artistas e parte do público.

Durante a cerimônia, a controvérsia acabou sendo mencionada de forma bem-humorada pelo apresentador do evento, o comediante Conan O'Brien. Em seu monólogo de abertura, ele fez referência direta à repercussão das declarações do ator."A segurança está bastante reforçada esta noite. Ouvimos dizer que pode haver ataques tanto da comunidade da ópera quanto da comunidade do balé", brincou o apresentador, arrancando risadas da plateia.

Chalamet e Jenner reagiram à piada com risos discretos e certa expressão de constrangimento. Pouco depois, durante um número musical da canção I Lied To You, do filme Pecadores, uma bailarina apareceu no palco durante a apresentação, em mais uma referência indireta ao debate que havia tomado conta das redes sociais.

Além da namorada, o ator também esteve acompanhado de sua irmã, Pauline Chalamet, conhecida pela participação na série A Vida Sexual das Universitárias. Em registros compartilhados nas redes sociais, o ator aparece apresentando Pauline a Kylie Jenner, em um momento descontraído entre os três antes de posarem para fotos durante a cerimônia.

A origem da polêmica

A controvérsia envolvendo o ator começou após um evento promovido pela revista Variety, no qual Chalamet participou de uma conversa pública ao lado do ator Matthew McConaughey. Durante o encontro, ele refletiu sobre a relação do público com diferentes formas de arte e comentou sobre a necessidade de algumas áreas culturais buscarem relevância."Admiro as pessoas que vão a um talk show e dizem: 'Precisamos manter os cinemas vivos. Precisamos manter esse gênero vivo." Eu mesmo já fiz isso", afirmou o ator.Ele continuou explicando seu ponto de vista sobre a relação entre público e consumo cultural. "Mas outra parte de mim pensa: se as pessoas quiserem ver, como aconteceu com 'Barbie' e 'Oppenheimer', elas vão ao cinema e fazem questão de mostrar isso."

A declaração que gerou maior repercussão veio na sequência, quando o ator mencionou diretamente artes tradicionais como o balé e a ópera."E eu não quero trabalhar em balé ou ópera, ou em coisas em que a mensagem é: 'Mantenham isso vivo', mesmo que, tipo, ninguém se importe mais com isso", disse Chalamet, provocando risadas na plateia presente no evento.As falas rapidamente repercutiram nas redes sociais e geraram críticas de artistas e admiradores dessas formas de arte. Parte da reação negativa também foi alimentada pelo fato de a mãe do ator ter sido bailarina, o que levou muitos internautas a apontarem uma suposta contradição em suas declarações.

Posteriormente, Chalamet afirmou que respeita profundamente os profissionais dessas áreas artísticas. No entanto, a tentativa de amenizar o episódio não foi suficiente para encerrar o debate público sobre suas declarações, que continuaram repercutindo nos dias que antecederam a cerimônia do Oscar.