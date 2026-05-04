Fernando Morais aposta em vitória de Lula no primeiro turno se direita seguir fragmentada

247 – O jornalista e escritor Fernando Morais afirmou estar convencido de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reeleito e poderá vencer a disputa ainda no primeiro turno, caso a direita permaneça fragmentada.

A declaração foi dada em entrevista ao Poder360, após o lançamento do segundo volume da biografia Lula, publicado pela Companhia das Letras.

“Eu acho que se a direita continuar fragmentada como está, […] o Lula pode ganhar essa eleição no 1º turno. E quem está falando isso é uma pessoa que acompanha a vida dele desde 1975. […] Eu tô convencido de que o Lula vai ser o 1º brasileiro a exercer 4 vezes a Presidência da República escolhido pelo voto popular”, afirmou Morais.

Segundo o biógrafo, Lula acompanha o cenário eleitoral com otimismo, apesar de pesquisas apontarem empate técnico em eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

“Se ele dependesse de pesquisa de opinião pública, ele tinha perdido todas as eleições da vida dele. Não há uma única eleição em que ele comece ganhando do adversário. […] Eu tô convencido de que até outubro ele vira esse jogo”, declarou.

Morais, que acompanha Lula há cinco décadas, disse que a confiança eleitoral sempre fez parte da trajetória do presidente. Ao mesmo tempo, relatou que as derrotas também tiveram forte impacto emocional sobre o petista.

“Ninguém gosta de perder eleição, […] mas eu nunca conheci alguém que perdesse tanto as estribeiras quanto ele. […] Ele ficava de rabo entre as pernas, deprimido”, afirmou.

Lula perdeu as três eleições presidenciais que disputou até 1998 e venceu as três seguintes, a partir de 2002.

A biografia escrita por Fernando Morais foi dividida em três volumes. O primeiro começa pelos bastidores da prisão de Lula em 2018, após condenação na Lava Jato, e depois retorna ao nascimento e à atuação sindical. O segundo vai da derrota nas eleições estaduais de 1982 à vitória presidencial de 2002.

O terceiro volume tratará dos dois primeiros governos Lula, entre 2003 e 2010, e do período posterior até a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Ao comentar a possibilidade de novas candidaturas de Lula, Morais brincou: “O Lula já disse que vai viver até os 130 anos. […] Se deixar por conta dele, é capaz do Lula sair candidato a um 5º mandato. Então, vou ter que deixar para a minha neta continuar a escrever sobre o Lula”.

Para o escritor, narrar a vida de Lula é também reconstruir parte da trajetória política e social do país. Segundo ele, a biografia do presidente é, em grande medida, “um pouco da história do Brasil”.