Os atores falecidos em 2025 que foram "abandonados" no Oscar

247 - O tradicional tributo “In Memoriam” do Oscar 2026, que homenageia profissionais da indústria do cinema falecidos no último ano, gerou críticas e repercussão nas redes sociais após deixar de fora nomes conhecidos do público. Entre os artistas que não apareceram no segmento estão a atriz francesa Brigitte Bardot e o ator Eric Dane. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

Exibido durante a cerimônia da premiação mais importante do cinema mundial, o vídeo costuma prestar homenagem a artistas, diretores, técnicos e outras figuras relevantes da indústria que morreram recentemente. No entanto, espectadores que acompanhavam a transmissão perceberam rapidamente a ausência de Bardot, que morreu em 28 de dezembro do ano passado, aos 91 anos.

Considerada uma das maiores estrelas do cinema europeu do século XX, Brigitte Bardot se tornou um símbolo cultural e um ícone de estilo ao longo das décadas de 1950 e 1960. A atriz francesa ganhou projeção internacional com sua atuação em filmes que marcaram época e também influenciou profundamente a moda e o comportamento da época.Nas redes sociais, especialmente na plataforma X (antigo Twitter), espectadores da premiação também apontaram a ausência de outros nomes na homenagem. Entre eles estava o ator Eric Dane, conhecido por sua participação na série Grey’s Anatomy.

Dane morreu em 19 de fevereiro deste ano, aos 53 anos, após enfrentar uma batalha contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso e compromete os movimentos musculares. Embora tenha ficado famoso principalmente por seus papéis na televisão, o ator também participou de produções cinematográficas ao longo da carreira.

Outro nome citado por internautas foi o do ator James Van Der Beek, que morreu em 11 de fevereiro deste ano, aos 48 anos, após enfrentar um câncer colorretal. Assim como Dane, ele construiu parte significativa de sua carreira na televisão, mas também teve participações em filmes que marcaram sua trajetória artística.

A ausência desses artistas no tributo levantou discussões entre fãs e observadores da indústria cinematográfica sobre os critérios utilizados para selecionar os nomes incluídos na homenagem anual da premiação organizada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

O segmento “In Memoriam” costuma ser um dos momentos mais emocionantes da cerimônia do Oscar, reunindo lembranças de profissionais que deixaram contribuição relevante para o cinema mundial. O episódio deste ano, no entanto, acabou gerando críticas e debates entre espectadores que sentiram falta de alguns nomes importantes na homenagem.