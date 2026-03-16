Kleber Mendonça Filho agradece apoio após Oscar 2026: “Obrigado Brasil. Pronto para o próximo”

247 – O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho se manifestou nas redes sociais após a cerimônia do Oscar 2026, realizada no domingo (15), em Los Angeles. Mesmo com indicações relevantes para o cinema nacional, o Brasil terminou a premiação sem conquistar estatuetas.

De acordo com informações divulgadas pelo site Metrópoles, o longa O Agente Secreto, dirigido por Mendonça Filho, representou o país em importantes categorias da premiação. O filme disputou Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco, mas acabou não levando prêmios.

Após o encerramento da cerimônia, o cineasta publicou uma mensagem curta, porém simbólica, agradecendo o apoio recebido do público brasileiro ao longo da campanha do filme.

Obrigado Brasil ♥️🗣️



Pronto para o próximo 🍷♥️🇧🇷 March 16, 2026

Presença brasileira no Oscar

Mesmo sem vitórias, a presença brasileira no Oscar 2026 foi significativa. O Agente Secreto figurou entre os concorrentes a Melhor Filme, uma das categorias mais disputadas da premiação, ao lado de produções de grande repercussão internacional.

A atuação de Wagner Moura também foi destaque entre os indicados a Melhor Ator, enquanto o elenco do filme recebeu indicação coletiva na categoria Melhor Elenco.

Além disso, o Brasil teve outra indicação com Adolpho Veloso, que concorreu a Melhor Fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem.

Embora nenhuma das indicações tenha se convertido em vitória, a participação brasileira reforça o espaço conquistado pelo cinema nacional no circuito internacional e mantém a expectativa para os próximos projetos de cineastas como Kleber Mendonça Filho.