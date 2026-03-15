Uma Batalha Após a Outra vence Oscar inédito de direção de elenco e supera Agente Secreto

247 - O filme “Uma batalha após a outra”, dirigido por Paul Thomas Anderson, conquistou o Oscar de melhor direção de elenco na cerimônia de 2026, tornando-se o primeiro vencedor da história da nova categoria criada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O prêmio foi entregue à diretora de elenco Cassandra Kulukundis, responsável pela seleção do elenco da produção.

“O agente secreto” estava indicado na premiação. A produção brasileira, que teve Gabriel Domingues indicado na mesma categoria, acabou superada pela escolha da Academia.

A disputa reuniu nomes importantes da área de casting no cinema internacional. Além de Domingues, concorreram Nina Gold, pelo filme “Hamnet: A vida antes de Hamlet”, Jennifer Venditti, por “Marty Supreme”, e Francine Maisler, responsável pelo elenco de “Pecadores”.

Apesar da derrota na categoria, “O agente secreto” segue na disputa por outras três estatuetas no Oscar 2026: melhor filme, melhor filme internacional e melhor ator, com Wagner Moura entre os indicados.

A vitória de Cassandra Kulukundis também marca um momento histórico para profissionais da área de casting, já que esta foi a primeira vez que a Academia premiou oficialmente a direção de elenco em sua principal premiação anual.

Com uma carreira consolidada em Hollywood, Kulukundis já assinou o casting de produções de destaque no cinema e na televisão. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão “O brutalista”, indicado ao Oscar de melhor filme em 2025, “Licorice Pizza” (2021) e “Ela” (2013), além da série “Gossip Girl”.