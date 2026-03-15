Lula celebra protagonismo do Brasil no Oscar: é o reconhecimento da nossa potência

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou neste domingo (15) a importância do cinema brasileiro no cenário internacional, em mensagem publicada nas redes sociais no dia da cerimônia do Oscar. A premiação deste ano conta com forte expectativa em torno do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Na mensagem, Lula ressaltou o reconhecimento global do audiovisual brasileiro e afirmou que a produção cultural do país segue conquistando espaço no exterior.

"O Brasil, o país do cinema. 🎬🇧🇷""Hoje, dia de premiação do Oscar, o mundo volta os olhos para a força do nosso audiovisual. É o reconhecimento da potência da cultura brasileira."O presidente também enfatizou o talento de artistas, diretores e profissionais do setor cinematográfico, destacando a relevância da produção nacional para a construção da identidade cultural do país.

"E o Brasil mostra, mais uma vez, que tem talento de sobra para brilhar nas telas do mundo."

Na publicação, Lula citou uma série de filmes e documentários que marcaram a história recente do cinema brasileiro e que tiveram forte repercussão nacional e internacional.

"O Agente Secreto, Ainda Estou Aqui, Bacurau, Democracia em Vertigem, O Sal da Terra, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Central do Brasil, O Último Azul, Aquarius, Que Horas Ela Volta?, Linha de Passe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe…""São tantos filmes e documentários extraordinários que nos emocionaram e contaram a nossa história para o mundo. Qual deles você mais gostou? ✨"

A manifestação ocorre no mesmo dia em que o Brasil acompanha com expectativa a 98ª edição do Oscar, realizada em Los Angeles. Entre os destaques da premiação está o longa “O Agente Secreto”, que chega à cerimônia com quatro indicações importantes.

O filme concorre nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, esta última graças à atuação de Wagner Moura. A indicação do ator é considerada histórica por torná-lo o primeiro brasileiro a disputar o prêmio de melhor ator na principal categoria masculina de interpretação da Academia de Hollywood.

Ambientado no Recife de 1977, durante a ditadura militar brasileira, o thriller político acompanha a trajetória de Armando, um professor que passa a viver sob identidade falsa após se tornar alvo da repressão do regime. A obra mistura drama, suspense e memória histórica ao retratar o clima político da época.

A performance de Wagner Moura recebeu amplo reconhecimento ao longo da temporada internacional de premiações, incluindo o prêmio de melhor ator em filme dramático no Globo de Ouro. O desempenho também foi celebrado em festivais de cinema e pela crítica especializada.

Especialistas da indústria cinematográfica avaliam que a presença de “O Agente Secreto” na disputa reforça um momento de maior projeção global para o cinema brasileiro, que nos últimos anos voltou a ganhar destaque em festivais internacionais e premiações importantes.

A cerimônia do Oscar 2026 ocorre neste domingo (15), em Los Angeles, e deve ser acompanhada com grande expectativa pelo público brasileiro, especialmente diante da possibilidade de uma conquista inédita para o país em uma das categorias mais tradicionais da premiação.