Oscar 2026: expectativas se voltam para Wagner Moura e “O Agente Secreto”

247 - A 98ª edição do Oscar acontece neste domingo (15), em Los Angeles, com a atenção do público brasileiro voltada para o desempenho de O Agente Secreto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura. O filme chega à principal premiação do cinema mundial com quatro indicações e consolidou-se como um dos títulos internacionais mais comentados desta temporada de prêmios.

Segundo informações divulgadas pela imprensa especializada e por veículos de entretenimento, a produção brasileira disputa categorias importantes, incluindo melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, graças à interpretação de Wagner Moura. A indicação do ator é considerada histórica por torná-lo o primeiro brasileiro a concorrer na categoria principal masculina de atuação na premiação da Academia de Hollywood.

Wagner Moura no centro das atenções

Grande parte das expectativas em torno da participação brasileira na cerimônia gira em torno de Wagner Moura. O ator, conhecido internacionalmente por trabalhos como a série Narcos, ganhou destaque na corrida ao Oscar por sua atuação no filme, em que interpreta Armando, um professor que se vê obrigado a assumir uma identidade falsa em meio à repressão política no Brasil da década de 1970.

A performance rendeu forte repercussão internacional e já acumulou importantes prêmios ao longo da temporada. Entre eles, o Globo de Ouro de melhor ator em filme dramático, além de reconhecimento em festivais internacionais como Cannes.

Analistas da indústria chegaram a apontar o brasileiro como um dos favoritos ao prêmio de melhor ator durante parte da temporada de premiações, reforçando a percepção de que o país poderia conquistar uma estatueta em uma das categorias mais tradicionais da cerimônia.

Um thriller político ambientado na ditadura

Ambientado em Recife em 1977, durante o período da ditadura militar brasileira, O Agente Secreto mistura thriller político, drama e memória histórica. A narrativa acompanha um homem perseguido politicamente que tenta reconstruir fragmentos de sua história pessoal enquanto enfrenta vigilância e repressão.

A obra também ganhou projeção por abordar temas como identidade, memória e desigualdade social, além de apresentar um retrato do Brasil do período autoritário com elementos de suspense e crítica histórica.

Cinema brasileiro em momento de projeção internacional

A presença de O Agente Secreto na premiação reforça um momento de visibilidade global para o cinema brasileiro. Críticos internacionais destacam que o longa chega ao Oscar após uma temporada marcada por premiações e pela recepção positiva da crítica, ampliando as expectativas sobre o resultado da noite.

Mesmo em um ano considerado competitivo, com produções de grande repercussão dominando as previsões nas principais categorias, o desempenho do filme brasileiro e a indicação inédita de Wagner Moura já são vistos como um marco para a presença do país na história da Academia.

A cerimônia do Oscar 2026 ocorre neste domingo (15) e será transmitida ao vivo para o público brasileiro logo após o programa Fantástico, com cobertura nacional da premiação.