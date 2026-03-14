O Agente Secreto lidera menções nas redes sobre o Oscar, diz Quaest

247 - Às vésperas da cerimônia do Oscar, o filme brasileiro Agente Secreto desponta como o principal tema das conversas nas redes sociais sobre a premiação. Um levantamento da consultoria Quaest indica que o longa lidera o volume de menções digitais entre os títulos monitorados durante a temporada de premiações.

O estudo divulgado neste sábado (14) aponta que Agente Secreto concentrou 23% de todas as citações registradas nas plataformas analisadas, superando o filme Sinners, que apareceu com 21% das menções. O desempenho colocou a produção brasileira no topo do debate online sobre a corrida pelo Oscar.

A pesquisa utilizou metodologia de social listening, com coleta de publicações em português e inglês feitas entre 1º de outubro de 2025 e 13 de março de 2026. Foram analisados conteúdos publicados em plataformas como X, Instagram, Facebook, Reddit, Tumblr, TikTok, Bluesky e YouTube, além de menções em Spotify, The Movie Database (TMDb) e em sites de notícias.

No período monitorado, o estudo identificou 4,3 milhões de menções, realizadas por cerca de 849 mil autores únicos, com um alcance médio diário estimado em 62,4 milhões de pessoas. De acordo com a consultoria, os picos de conversa foram impulsionados por momentos marcantes da temporada de premiações, como a divulgação dos indicados ao Globo de Ouro, a cerimônia da premiação, o discurso de Wagner Moura no Critics Choice Awards e o anúncio dos indicados ao Oscar.

Além de liderar em volume de menções, Agente Secreto também registrou o melhor desempenho em termos de percepção nas redes. A análise aponta que o longa obteve 61% de sentimento positivo, índice superior ao dos demais concorrentes acompanhados pela pesquisa, que apresentaram maior concentração de comentários classificados como neutros.

Os dados também mostram que o filme brasileiro protagonizou alguns dos maiores picos de atenção registrados no período analisado. Um dos momentos mais expressivos ocorreu durante o Globo de Ouro, quando o título alcançou quase 400 mil menções, superando os níveis observados em outros filmes monitorados, como Sinners e F1.

Na avaliação da Quaest, a liderança de Agente Secreto não se explica apenas por episódios pontuais de viralização. O levantamento indica que o longa conseguiu manter um nível consistente de interesse ao longo de toda a temporada do Oscar, fator que ajudou a consolidar sua vantagem no acumulado das conversas digitais.

A consultoria também destaca que, ao cruzar nota e popularidade em um banco com mais de 5 mil títulos analisados por afinidade temática, o filme aparece em posição de destaque ao lado de produções consagradas, como O Senhor dos Anéis e The Dark Knight. A comparação utiliza referências de bases como IMDb e TMDb.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, Agente Secreto concorre ao Oscar em quatro categorias: melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator, pela atuação de Wagner Moura.

A 98ª edição do Oscar será realizada no domingo (15), no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia reúne os principais nomes da indústria audiovisual mundial e contará com Wagner Moura entre os apresentadores da noite.