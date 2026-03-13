Oscar 2026: entenda como funciona a votação para definir o prêmio de Melhor Filme

247 - A cerimônia do Oscar 2026 será realizada neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos, reunindo a indústria cinematográfica em uma edição que distribuirá 23 estatuetas. Entre as categorias mais aguardadas está a de Melhor Filme, que neste ano conta com a presença da produção brasileira "O Agente Secreto". As informações são da RFI.

A escolha do vencedor na principal categoria da premiação não ocorre por maioria simples de votos. Atualmente, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas utiliza um sistema matemático chamado votação preferencial, método adotado nos últimos anos para definir qual longa leva o principal prêmio da noite.

Esse modelo busca alcançar um resultado de maior consenso entre os mais de 10 mil integrantes da Academia que têm direito a voto. A mudança foi implementada após uma alteração no número de indicados ao prêmio de Melhor Filme.

Sistema de votação

Até 2009, apenas cinco produções disputavam a categoria principal do Oscar. Naquele ano, a Academia decidiu ampliar o número de indicados para até dez filmes. Com mais obras concorrendo, aumentou a possibilidade de um vencedor ser escolhido com uma parcela relativamente pequena dos votos. Para evitar esse cenário, passou a ser utilizado o sistema de votação preferencial. Nesse formato, cada membro da Academia recebe uma cédula e deve ordenar os dez filmes indicados, do favorito ao menos preferido.

Se um dos longas alcançar 50% ou mais dos votos de primeira escolha logo na primeira contagem, ele é automaticamente declarado vencedor. Caso nenhum filme atinja essa marca inicial, inicia-se um processo de eliminação gradual. O título com o menor número de votos em primeiro lugar é retirado da disputa, e os votos que ele recebeu são redistribuídos entre os filmes restantes, de acordo com a segunda preferência indicada pelos votantes.

O procedimento continua em rodadas sucessivas até que um dos candidatos alcance a maioria absoluta de votos. Todo o processo é supervisionado pela empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers.

Disputa pelo prêmio

Na edição de 2026, dez produções concorrem ao Oscar de Melhor Filme. Entre elas estão "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra", "Valor Sentimental", "Pecadores", "Sonhos de Trem" e o brasileiro "O Agente Secreto". A presença do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho coloca o Brasil novamente em destaque na premiação.

"O Agente Secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026. Além da disputa por Melhor Filme, o longa também concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Elenco. Na categoria de interpretação masculina, o ator Wagner Moura foi indicado por sua atuação na produção. A nomeação marca um momento histórico, pois ele se torna o primeiro brasileiro a disputar o prêmio de Melhor Ator no Oscar.

Na disputa pela estatueta, Moura concorre com Leonardo DiCaprio, por "Uma Batalha Após a Outra", Timothée Chalamet, por "Marty Supreme", Ethan Hawke, por "Blue Moon", e Michael B. Jordan, por "Pecadores". Outro nome brasileiro presente na corrida pelo prêmio é Adolpho Veloso. Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley.