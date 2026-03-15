O Agente Secreto tem menor orçamento entre indicados ao Oscar de melhor filme

247 - Entre os concorrentes ao Oscar de melhor filme neste ano, “O Agente Secreto” se destaca por um dado que chama atenção: é o longa com menor orçamento entre os indicados, estimado em cerca de R$ 28 milhões. A diferença financeira se torna ainda mais evidente quando comparada aos valores investidos em produções internacionais que disputam a mesma categoria.

O segundo menor orçamento entre os indicados é o de “Valor Sentimental”, estimado em US$ 7,8 milhões (cerca de R$ 41,3 milhões), segundo dados do site IMDb. Ainda assim, a distância em relação às superproduções de Hollywood permanece significativa.

O contraste se amplia quando se observam os números de filmes americanos que também concorrem ao prêmio máximo da Academia. “F1: O Filme” é apontado por estimativas da indústria como uma das produções mais caras da lista, com valores que variam entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões, o que pode ultrapassar R$ 1 bilhão. O diretor Joseph Kosinski, no entanto, contestou esses números em entrevista à revista Variety, afirmando que os valores divulgados estão “dezenas de milhões de dólares fora da realidade”.

Outros concorrentes também apresentam investimentos muito superiores. Segundo a Variety, “Uma Batalha Após a Outra” teve orçamento de US$ 130 milhões (aproximadamente R$ 689 milhões). A mesma publicação estima que “Frankenstein”, dirigido por Guillermo del Toro, custou cerca de US$ 120 milhões (cerca de R$ 636 milhões).Ainda conforme a revista, “Pecadores” foi produzido com um orçamento aproximado de US$ 90 milhões (cerca de R$ 477 milhões), enquanto “Marty Supreme” teria custado US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 371 milhões).

Já “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” teve investimento estimado em US$ 35 milhões (cerca de R$ 185,5 milhões). O site Deadline aponta que “Bugonia” foi produzido por US$ 45 milhões (aproximadamente R$ 238,5 milhões).Entre os indicados, um dos projetos mais modestos em termos financeiros, além do brasileiro, é “Sonhos de Trem”, que teve orçamento estimado em US$ 10 milhões (cerca de R$ 53 milhões), segundo reportagem da revista Esquire.

A indicação de “O Agente Secreto” marca um momento de forte visibilidade internacional para o cinema brasileiro. O longa concorre ao Oscar de melhor filme ao lado de “Valor Sentimental”, repetindo a presença do Brasil na principal categoria após “Ainda Estou Aqui”, indicado na edição anterior da premiação.

Historicamente, a disputa na categoria principal da Academia costuma favorecer produções faladas em inglês, o que torna a concorrência ainda mais desafiadora para obras de outros países. Entre os principais adversários do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho estão “Uma Batalha Após a Outra” e “Pecadores”, considerados favoritos por parte da crítica especializada.

Além da principal categoria, “O Agente Secreto” disputa quatro estatuetas: melhor filme, melhor filme internacional, direção de elenco e melhor ator, com Wagner Moura entre os indicados.

O Brasil também aparece na corrida pelo Oscar em outra categoria técnica. O diretor de fotografia Adolpho Veloso, brasileiro, concorre ao prêmio por seu trabalho no filme americano “Sonhos de Trem”.

A cerimônia do Oscar 2026 ocorre neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles, com início às 20h. No Brasil, a transmissão será feita pela TV Globo e pelo canal TNT, além das plataformas de streaming Globoplay e HBO.